Kangoo Elektro mit 285 Kilometern Reichweite

Den französischen Praktiker Renault Kangoo gibt es mittlerweile auch als Elektrofahrzeug. Premiere feiert er nun auf dem Pariser Autosalon. Der 90 kW/122 PS starke Elektromotor und die 45-kWh-Batterie verschaffen dem Kombi-Van eine Reichweite von bis zu 285 Kilometern im praxisgerechten WLTP-Prüfzyklus. Der neue Kangoo E-Tech Electric beinhaltet alle praktischen Vorteile sowie die Sicherheits- und Komfortausstattung der Version mit Verbrennungsmotor, so der Hersteller.



Hierzu zählen eine komfortable zweite Sitzreihe mit einem außergewöhnlich großzügigem Platzangebot im Segment: drei vollwertige Plätze, auf denen drei Erwachsene bequem Platz finden, mehr als 49 Liter Stauraum im Innenraum einschließlich des Easy-Life-Schubfachs, ein Kofferraumvolumen von 850 Litern und die Möglichkeit, dieses mit Hilfe der längs verschiebbaren Rückbank und umklappbaren zweiten Sitzreihe auf bis zu 2.500 Liter zu erweitern (exklusiv beim Kangoo E-Tech Electric).



Optisch unterscheidet sich der Kangoo E-Tech Electric durch den individuellen Kühlergrill von seinem Pendant mit Verbrennungsmotor. Der Ladeanschluss liegt hinter dem Renault Emblem.



Der Instrumententräger - je nach Version mit dunkler gebürsteter Holzoberfläche - präsentiert sich mit seiner horizontalen Gliederung und seinem aufgeräumten Charakter ebenso geradlinig wie im Kangoo mit Benzin- und Dieselaggregat. Einzig die Informationen im digitalen und individuell personalisierbaren 10-Zoll (25,4-Zentimeter)-Kombiinstrument zeigen, dass es sich um eine Elektroversion handelt.



Als weitere effizienzsteigernde Technik setzt Renault im Kangoo E-Tech Electric eine Zwei-Zonen-Klimaanlage ein, die via Wärmepumpe betrieben wird. Anders als konventionelle Klimatisierungen bezieht das System einen Großteil der Energie zum Heizen aus der Umgebungsluft. Dadurch benötigt es deutlich weniger Energie.



Die aus der Haustechnik bekannte Technologie bedient sich des umgekehrten Prinzips eines Kühlschranks: Beim Heizen wird die in der Umgebungsluft gespeicherte Wärme von einem thermischen Arbeitsmittel aufgenommen, mit einem Kompressor verdichtet, auf ein höheres Temperaturniveau gehoben und dann zum Wärmen des Innenraums eingesetzt. Zum Kühlen wird die Funktionsweise der Wärmepumpe einfach umgekehrt.



Um den Anforderungen seiner Nutzer gerecht zu werden, lässt sich der Kangoo E-Tech Electric mit einer breiten Spanne von Ladeleistungen und Stromstärken mit Energie versorgen. Der Kombivan ist mit zwei verschiedenen Batterieladesystemen erhältlich: einem 11-kW-3-Phasen-Wechselstrom (AC)-Ladegerät für das Laden zu Hause sowie einem Schnelllader, der entweder für 22-kW-Wechselstrom (AC) oder 80-kW-Gleichstrom (DC) ausgelegt ist und mit dem sich an Schnellladesäulen in nur 30 Minuten Strom für 170 Kilometer Fahrstrecke "tanken" lässt.

