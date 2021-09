Kampagne für höheren Biokraftstoff-Anteil

Drei Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) könnten im Straßenverkehr jährlich eingespart werden, wenn alle dafür geeigneten Benzinmotoren mit E10 betankt würden. Ein schneller, effizienter und preisgünstiger Beitrag zum Umweltschutz. Vor diesem Hintergrund haben auf der Automechanika in Frankfurt der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) die Kampagne "E10 für mein Auto (k)ein Problem" vorgestellt.



Ziel der gemeinsamen Initiative von ZDK, ADAC, dem Verband der Automobilindustrie (VDA), dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) ist es, Vorbehalte von Autofahrern gegenüber dem Ottokraftstoff E10 auszuräumen.



Die meisten Benzinmotoren ab Baujahr 2010 vertragen das Benzin mit Biokraftstoff-Anteil. Doch viele Autofahrer haben technische Bedenken bei E10. ZDK und ADAC unterstreichen, dass die überwiegende Mehrheit der in Deutschland zugelassenen Benzin-Pkw vom Hersteller für E10 freigegeben sind. Wer statt E5 den Biokraftstoff tankt, spart im Schnitt 5 Cent je Liter.



Ein Blick in die Tankklappe oder die Betriebsanleitung reicht, um zu erkennen ob das Fahrzeug E10 verträgt. In den europäischen Nachbarländern wird häufig nur noch E10 angeboten. Neue Verbrennungsmotoren vertragen E20 oder E25. Die technische Entwicklung ist beim Biokraftstoff noch nicht zu Ende.



Um dem Autofahrer entsprechende Sicherheit zu geben, händigen Kfz-Werkstätten jetzt einen informativen Flyer aus. Auf dessen Rückseite kann das Kennzeichen des Fahrzeugs eingetragen werden, das mit E10 betrieben werden kann. Umfangreiche Informationen zu E10 hat der ADAC auf seiner Homepage zusammengestellt unter https://www.adac.de



Prof. Anita Friedel-Beitz / mid

