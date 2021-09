Kadett-Kostbarkeiten bei der Sauerland Klassik 2021

Die Sauerland-Klassik wird für Fans von Oldtimer-Rallyes auch in ihrer vierten Ausgabe ein Highlight des Jahres. Über 100 Teams haben ihr Kommen angesagt. Zum Ausgangs- und Zielort Attendorn reisen auch zwei Oldtimer-Schätze von Opel Classic, die pandemiebedingt lange in der Garage bleiben mussten.



Vom 30. September bis zum 2. Oktober rollen die Räder nun endlich wieder bei der 4. Sauerland Klassik. 130 Oldtimer touren dann bei der Rallye im Land der tausend Berge knapp 650 Kilometer weit durch den Arnsberger Wald, das Sauerland und den Westerwald. Mittendrin zwei seltene Opel Kadett: In den Opel-Werksfarben der Siebziger präsentiert sich der Kadett GT/E von 1978 den Zuschauern.

Das ehemalige "Showcar" der Rennabteilung entspricht in jedem Detail dem Einsatzfahrzeug des Rallye-Duos Achim Warmbold und Willi-Peter Pitz. Der Zweiliter-Motor wurde bei Opel Classic gerade frisch überholt und leistet nun die vollen 160 PS des Original-Renners. Opel-Markenbotschafter Jockel Winkelhock wird den Kadett gewohnt spektakulär durch die Serpentinen zirkeln.



Ebenfalls eine Rarität ist der Kadett Aero aus dem Baujahr 1978. Allerdings reichen dieser exotischen Mischung aus Targa und Landaulet 75 PS aus 1,6 Liter Hubraum, um den Passagieren das rechte Freiluftvergnügen zu bescheren. Vom Aero-Kadett wurden beim Cabrio-Spezialisten Baur zwischen 1976 und 1978 lediglich 1.242 Exemplare gebaut.



Die Sauerland Klassik endet am Samstagabend, 2. Oktober, mit dem Zielempfang auf dem Klosterplatz in Attendorn.

