Jeep gibt Liefergarantie für seine Plug -in-Hybride

Jeep garantiert allen Privatkunden die Lieferung eines Jeep Renegade 4xe oder Compass 4xe jeweils mit Plug -in-Hybrid bis spätestens 30. September 2022, wenn bis zum 31. Mai 2022 eine Bestellung vorliegt. Damit ist die Beantragung der staatlichen Förderung gesichert.



Autokäufer sehen sich momentan mit langen, teilweise unberechenbaren Lieferfristen für Neuwagen wegen weltweiter Lieferketten-Probleme konfrontiert. Wird das bestellte Auto zu spät geliefert, lässt sich möglicherweise keine Umweltprämie mehr beantragen.



Vor diesem Hintergrund garantiert Jeep allen Privatkunden die Lieferung eines bis zum 31. Mai 2022 bestellten Jeep Renegade 4xe oder Compass 4xe (Plug-in-Hybrid-Antrieb) bis spätestens 30. September 2022 und ermöglicht damit die Beantragung der staatlichen Förderung in Gesamthöhe von bis zu 7.177,50 Euro brutto noch in diesem Jahr.



Mit dieser Aktion beschleunigt Jeep den Weg zur vollständigen Elektrifizierung seines Modell-Angebots in Europa, das in der zweiten Jahreshälfte mit der Einführung des Grand Cherokee 4xe weiter vervollständigt wird.

