  Jeep feiert die ersten 80 Jahre

80 Jahre - und frischer und fitter denn je: Die Kultmarke Jeep feiert 2021 die ersten acht Jahrzehnte. In Europa wird deshalb Kunden und Fans das gesamte Jubiläums-Jahr über mit Aktionen und Veranstaltungen das Erbe und die Zukunft der Marke näher gebracht.



Los geht es mit der Präsentation der neuen "80th Anniversary"-Sondermodelle. Die sind nicht nur eine Blech gewordene Hommage an die 80-jährige Geschichte von Jeep, "sie setzen auch die seit 1966 bestehende Tradition fort, Sondermodelle zu Jubiläen oder besonderen Erfolgen zu produzieren", so die Amerikaner mit inzwischen italienischer Mutter.



Die Sondermodelle von Renegade, der als erster dran ist, und die von Compass, Wrangler und Gladiator, die im Frühjahr folgen, basieren auf der jeweils meistverkauften Ausstattungs-Version und bieten dem Hersteller zufolge neben der serienmäßigen Sicherheits- und Technologie-Ausstattung "auch ästhetische Schmankerl, die sie einzigartig machen". Also etwa "80th Anniversary"-Schriftzüge mit seidenmatten Granite Crystal-Akzenten, Stoffsitze mit Rautenmuster, graue Ziernähte und "80th Anniversary"-Logo, schwarze Hochglanz-Akzente im Innenraum und Logo-Abnäher an Sitzen und Fußmatten oder "80th Anniversary"-Leichtmetallräder.



Die Sonderedition ist zugleich auch ein konkreter Ausblick auf den rundum erneuerten Jeep Compass, dessen weitere Versionen erst später in diesem Jahr vorgestellt werden. Neben seinem aufgefrischten Design und dem komplett renovierten Innenraum soll er Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybrid-Antriebe und einer Reihe neuer Technologie-Inhalte bieten, heißt es bei Jeep. Und: "Neue Sicherheits-Systeme werden sowohl das Fahrverhalten auf der Straße als auch die bekannten 4x4-Fähigkeiten von Jeep verbessern."



Eine der 80-Jahre-Initiativen ist "Jeep Wave". Das neue Kunden-Programm wird für die "80th Anniversary"-Sonderserie und alle neu gekauften oder geleasten Jeep-Fahrzeuge angeboten. Es beinhaltet unter anderem die ersten beiden planmäßigen Fahrzeug-Wartungen innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf mit dem zweijährigen Wartungsvertrag Easy Care, den 24/7-Pannenhilfe-Service, vorrangigen Kundenservice durch ein mehrsprachiges Jeep-Callcenter und den privilegierten Zugang zu Veranstaltungen und Partnerschaften der Marke.