Jeep: Ein Crossover für die Oster-Safari

Die jährlich stattfindende Easter Jeep Safari (EJS) vom 9. bis 17. April 2022 in Moab/Utah ist für Jeep immer eine Herausforderung: Designteams der Marke und von Jeep Performance Parts sind im Vorfeld mit Elan dabei, beeindruckende Konzeptfahrzeuge auf die Räder zu stellen.



Dieses Jahr geht es unter anderem um einen echten Crossover, nämlich um die Verschmelzung der Offroader Wrangler und Gladiator. "Was wäre, wenn ein Lkw mehr wie ein SUV sein möchte, um seinen Böschungswinkel zu vergrößern?", lautet die Ausgangsfrage. Die Antwort ist in Gestalt des neuesten Jeep-Konzeptfahrzeugs auf der diesjährigen Easter Jeep Safari zu bestaunen: Reichlich Selbstvertrauen auf vier Rädern und natürlich eine ordentliche Prise Open-Air-Freiheit.



Die neuntägige EJS besteht überwiegend aus eintägigen Offroad-Touren, die jeweils in der Stadt Moab im US-Bundestaat Utah starten. Im Laufe der Jahre stiegen die Teilnehmerzahlen ständig an und schließlich wuchs die Jeep Safari zum heutigen Neun-Tage-Event mit ihrem Höhepunkt Ostersamstag, dem "Big Saturday".

