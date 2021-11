Japanisches Mini-SUV auf dem Vormarsch

Mit dem Toyota Yaris Cross will der japanische Automobilhersteller im boomenden Segment der kleinen SUV mitmischen. Nur wenige Wochen nach seinem Marktstart in Deutschland hat sich das City-SUV, das gegenüber dem Yaris mehr Bodenfreiheit und eine erhöhte Sitzposition bietet, hierzulande bereits mehr als 5.000 Mal verkauft.



Den Vortrieb übernimmt immer der 1,5-Liter-Hybridantrieb, für den optionalen Allradantrieb entscheidet sich jeder vierte Käufer. 50 Prozent der Kunden wählen zudem eine der höheren der insgesamt sechs verfügbaren Ausstattungslinien.



"Der Toyota Yaris Cross übertrifft unsere Erwartungen. Mit seiner Kombination aus effizientem Hybridantrieb, hoher Sicherheit und fortschrittlichen Ausstattungsfeatures trifft das kompakte City-SUV den Nerv der Kunden, was sich in dem starken Verkaufsstart, aber auch in den weiterhin vollen Auftragsbüchern widerspiegelt", erklärt Andre Schmidt, Geschäftsführer der Toyota Deutschland GmbH. "Mit dem demnächst startenden Aygo X werden wir unsere SUV- und Crossover-Palette weiter ausbauen, um der hohen Nachfrage nach dieser Fahrzeuggattung gerecht zu werden."

