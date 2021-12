Jana - eine Heldin der Straße

Auf dem Weg zur Schule kam Jana Diser in der Ostwestfalenstraße aus Bad Salzuflen an einer Unfallstelle vorbei. Die 18-Jährige leistete umgehend Erste Hilfe beim schwer verletzten Fahrzeugführer. Für ihren durchdachten und mutigen Einsatz haben Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) Jana Diser zum "Held der Straße" des Monats Oktober 2021 gekürt.



"Am Fahrzeug stellte ich fest, dass zwar von einer der bereits anwesenden Personen der Notruf verständigt worden war, aber sich niemand direkt bei dem vor dem Auto liegenden Mann befand. Er blutete recht stark am Kopf und war nicht ansprechbar, blinzelte aber schwach. Auch Atmung konnte ich bei ihm feststellen."



Zusammen mit einem LKW-Fahrer brachte sie den Verletzten in die stabile Seitenlage. Die Besatzung eines ebenfalls an der Unfallstelle befindlichen Müllwagens räumte Trümmerteile aus dem Weg und brachte außerdem Rettungsdecken, mit denen sie den Mann besser platzieren konnten. Den nach kurzer Zeit eintreffenden Rettungskräften erklärte Jana, wie sie den Zustand des Verunfallten einschätzte. Dann brachte der Rettungshubschrauber den Mann ins Krankenhaus.



"Im Nachgang dachte ich häufig über den Vorfall nach und musste feststellen, dass gerade mein Engagement beim Schulsanitätsdienst dafür gesorgt hatte, recht souverän durch die Situation zu kommen", so die Schülerin. "Hinterher fragt man sich natürlich auch immer, ob man alles richtig gemacht hat. Ich hätte zum Beispiel auch gleich den Verbandskasten aus meinem Auto zur Unfallstelle mitnehmen können, hatte aber im ersten Moment gar nicht daran gedacht. Im Endeffekt war trotzdem das Wichtigste, nicht zu zögern und dem Verletzten direkt zu Hilfe zu kommen", so die 18-Jährige.

