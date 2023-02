Irmscher Tesla Model Y elektrisiert

Die Irmscher Firmengruppe ist immer für eine Überraschung gut und hat in der über 55-jährigen Geschichte viele innovative Projekte auf die Beine gestellt. Ganz aktuell handelt es sich um die Individualisierung eines trendigen Tesla Model Y.



Bereits mit dem ersten Blick auf die Front erkennt man die deutliche Differenzierung -

die tiefgezogene Frontschürzenlippe sowie der angedeutete Lufteinlass und der neu gestaltete Kühlergrill unterstreichen das individuelle Auftreten dieses neuen Fahrzeuges. An der Seite findet man dynamisch integrierte Seitenschweller, welche sich über den kompletten unteren Seitenbereich ziehen und eine neue Anmutung der Seitenansicht generieren.



Die Linien der Seitenschweller gehen nahtlos in die Heckschürzenecken über. Ein expressiver Dachspoiler ziert die Heckklappe. Der Heckdiffusor und die neu

gestaltete Heckpartie lassen das Fahrzeugheck deutlich individueller und satter aussehen. Die Farbgebung des Basisfahrzeuges kann bei Irmscher frei gewählt werden und es stehen einige Beklebungskits für den neuen Irmscher Tesla Y zur Verfügung.



Die verbaute Felgengeneration hört auf den Namen "Heli Star" und ist in den Varianten exclusiv (Oberflächen Diamantpoliert) und in schwarz als 20 Zoll Rad erhältlich. Im Innenraum finden sich ebenfalls umfangreiche Modifikationen wie beispielsweise die Einstiegsleisten aus Edelstahl, hochwertige Velours Teppiche oder eine individuelle Komplettlederausstattung aus der Irmscher Manufaktur, hier bleiben in Farbe und Anmutung keine Wünsche offen.



Der neue Bodykit und weitere Individualisierungsmöglichkeiten sind als Umbau ab Werk direkt bei Irmscher unter www.irmscher.de zu erwerben.

