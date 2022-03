Ioniq 5 vergrößert Baum-Bestand

Der Ioniq 5 von Hyundai gehört zu den Beispielen für SUV-Modelle mit elektrifizierten Antrieben. Passend zu den umweltfreundlichen Fahrzeugen startet der Hersteller eine groß angelegte Baumpflanzung: Für jeden verkauften Ioniq 5 pflanzt das Unternehmen gemeinsam mit der Organisation "Plant-My-Tree" einen Baum.



So wird in den kommenden Wochen und Monaten ein durch Borkenkäferbefall brachliegendes Waldstück wieder aufgeforstet. Damit trägt Hyundai einmal mehr nicht nur durch die Produktion nachhaltiger Antriebe und neuer Technologien zum Umweltschutz bei, sondern verstärkt sein Engagement mit neuartigen grünen Ideen.



"Hyundai kommt seiner Verpflichtung nach, für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft zu sorgen", sagt Wang Chul Shin, Präsident und CEO von Hyundai Motor Deutschland. "Dazu gehört auch, unsere Lebensweise abseits der Straßen nachhaltig zu gestalten." Mit dem nun wachsenden Ioniq-Wald füge man Hand in Hand mit den Kunden dem verantwortungsvollen Handeln ein weiteres sichtbares Kapitel hinzu und Ioniq-5-Kunden würden zu aktiven Klimaschützern.



Käufer eines Ioniq 5 erhalten künftig neben den Schlüsseln für ihr Fahrzeug ein Baum-Zertifikat, aus dem die Lage des Waldstücks hervorgeht. Über einen QR-Code gelangen sie zudem zu einer Microsite, auf der der Fortschritt der Pflanzung dokumentiert wird sowie weitere interessante Themen rund um den Wald, Naturschutz und das Engagement von Hyundai dargestellt werden.



Der Wald entsteht auf einer Fläche, die "Plant-My-Tree" zur Aufforstung erworben hat. Zuvor standen hier Fichten in Monokulturen, die durch starken Borkenkäferbefall beschädigt waren. Die Fläche befindet sich in Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Lüdenscheid an der A45. Der Ioniq-Wald entsteht im Jahr 2022 aus zahlreichen gepflanzten Setzlingen aus deutschen Baumschulen.

