Ioniq 5 und Ioniq 6 im City-Glamour

Anfassen, einsteigen, staunen. Noch vor seiner offiziellen Premiere ist der neueste Stromer der Hyundai-Marke Ioniq Ehrengast auf Lifestyle-Events in deutschen Metropolen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) besucht die Party in Düsseldorf. Stars und Sternchen geben sich ihr Stelldichein im und am Glas-Kubus auf dem Schadowplatz in direkter Nachbarschaft zum Kö-Bogen.



Zum Promi-Treffen holten Hyundai-Mitarbeiter den Ioniq 6 aus dem großen Schaukasten und stellten ihn ins Scheinwerferlicht vor dem Haus der Universität, das traditionell ebenfalls illuminiert ist. Der Strom für die Party kommt aus der prall energiegeladenen Autobatterie, die den Ioniq 6 mit einer Vollladung 610 Kilometer weit bringen soll.



"Hyundai ist viel mehr als ein Autohersteller", sagt Marketing-Direktorin Christina Herzog auf dem Event. Das Unternehmen stehe für neuartige Technologien und engagiere sich für Nachhaltigkeit. Beispielsweise werde bei Lüdenscheid für jeden verkauften Ioniq 5 bzw. Ioniq 6 ein Baum gepflanzt. Auch jeder Besucher der Ioniq-Party "Let Hyundai Power Your Word" werde ein Baum-Zertifikat erhalten.



Unter den Gästen befindet sich auch Schauspieler Kostja Ullmann, zugleich Markenbotschafter der südkoreanischen Konzerns. Heute sei er mit der Bahn gekommen, sagt der 38-Jährige. Ansonsten fahre er sehr gerne Auto und sei schon seit Jahren begeisterter Elektro-Fahrer. Momentan habe es ihm der Ioniq 5 angetan. Besonders toll finde er die Initiative mit der Baumpflanzung - "nicht nur, weil ich einmal einen Förster gespielt habe", fügt er augenzwinkernd hinzu.



Passanten stehen an dem Abend vor allem um Stargast Ioniq 6, dessen modern-elegante Limousinenform zum Hingucken reizt. Bei seiner Herstellung will Hyundai auf Nachhaltigkeit achten bis hin zur Bearbeitung des Leders, das auf eine Weise verarbeitet wird, das die Umwelt weniger belastet als durch konventionelles Gerben. Der Innenraum erweist sich als sehr großzügig mit viel Beinfreiheit für die Fond-Passagiere. Besonders chic: das Lichtdesign mit illuminierter Türauskleidung.



Mit einer Länge von 4,86, Breite von 1,88 und Höhe von 1,50 Metern bietet der Ioniq 6 ein schlankes und elegantes Erscheinungsbild, das zusätzlich durch 20- oder 18-Zoll-Räder unterstrichen wird. Der Radstand von fast drei Metern schafft die Voraussetzungen für die Großzügigkeit im Innenraum. Die Gäste kosten den Platzkomfort ausgiebig aus.

