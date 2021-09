Ioniq 5 Robotaxi in den Startlöchern

Das selbstfahrende Taxi der nächsten Generation macht sich startbereit. Hyundai und Motional enthüllen das Ioniq 5 Robotaxi, ein autonomes Fahrzeug auf SAE-Level 4, das laut Hyundai sicher ohne Fahrer betrieben werden kann. Es fährt lokal emissionsfrei. Motional will damit ab 2023 im Zuge einer Partnerschaft mit dem Ride-Hailing-Dienst Lyft Fahrgäste befördern.



Das Robotaxi verfügt über mehr als 30 Sensoren - Kameras, Radar und Lidar -, die eine 360-Grad-Erkennung der Umgebung sicherstellen, hochauflösende Bilder liefern und auch Objekte in sehr großer Entfernung erkennen. Dies soll einen störungsfreien autonomen Betrieb in verschiedenen Umgebungen gewährleisten. Zu Motionals fahrerloser Technologie zählen auch maschinelle Lernsysteme. Sie sind mit Daten aus dem realen Straßenverkehr mehrerer Jahrzehnte angelernt worden und ermöglichen dem Fahrzeug, auch herausfordernde und komplexe Situationen zu meistern.



"Dieses Robotaxi repräsentiert unsere Vision, nach der eine fahrerlose Zukunft Wirklichkeit wird", sagt Karl Iagnemma, Präsident und CEO von Motional. "Durch unsere strategische Partnerschaft mit der Hyundai Motor Group und Aptiv verfügen wir im gesamten Entwicklungsprozess über eine beispiellose Expertise in Sachen Fahrzeuge und Software. Diese tiefe Zusammenarbeit ermöglicht uns, ein Robotaxi herzustellen, das sowohl sicher und zuverlässig ist als auch kostenoptimiert für die weltweite Produktion. Wir konzentrieren uns auf Massenvermarktung, und das IONIQ 5 Robotaxi ist genau dafür gemacht."



Hyundai und Motional legen besonderen Wert auf Sicherheit und Komfort. Jede Funktion, sei es Navigation, Lenkung, Bremsen oder Antrieb, verfügt über Sicherheitsredundanzen, um stets eine sichere und störungsfreie Fahrt zu ermöglichen. Motional bietet ebenfalls eine ferngesteuerte Unterstützung des Fahrzeugs an, sollte das Robotaxi einmal auf ungewöhnliche Straßenverhältnisse treffen, zum Beispiel bei einer Streckensperrung wegen einer Baustelle. In einem solchen Fall kann ein Mitarbeiter mit dem Fahrzeug Kontakt aufnehmen und ihm eine neue Route zuweisen.

