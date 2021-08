Internet-Foren: Wenn "guter Rat" teuer wird

Das Angebot ist unüberschaubar: Es gibt vermutlich kein Problem, für das im Internet mit seinen ungezählten Videoplattformen und Diskussionsforen keine Lösung angeboten wird. Doch wenn solche Tipps Schaden anrichten, ist guter Rat teuer - etwa rund ums Auto.



Meistens führen schon ganz simple Fragen in Autoforen komplett in die Irre, hat der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) festgestellt. Etwa die nach dem passenden Motoröl, der richtigen Viskosität oder dem korrekten Kühlmittel. "Es kommen dann Dutzende Antworten, aber kaum jemals die richtige", so die Beobachtung.



Dabei könne man sich solche Fragen von vornherein sparen, denn die entsprechenden Angaben stünden in jeder Bedienungsanleitung: Öle und Kühlmittel sollten vom Autohersteller freigegeben sein, dann ist langfristig am wenigsten Ärger zu befürchten.



In der Bedienungsanleitung ist auch der korrekte Reifendruck aufgeführt, trotzdem wird der in Foren ebenfalls immer wieder heiß diskutiert. Ein ZDK-Sprecher: "Ohne darüber nachzudenken, dass sich der Fahrzeughersteller etwas dabei gedacht haben könnte, um sicheres Fahrverhalten, bestmöglichen Komfort und geringen Reifenverschleiß zu vereinbaren."



Teuer kann es laut der Fachleute auch werden, sich bei Störungen an ein Forum zu wenden. Egal, welches Schadensbild etwa ein Motor zeige, kämen die immer gleichen Empfehlungen, alle möglichen Sensoren, den Luftmassenmesser oder gar den Turbolader zu erneuern. Dabei wäre der logische Schritt, erst einmal in der Fachwerkstatt den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.



Vollends lebensgefährlich werde es, wenn sich Laien mit den virtuellen vermeintlichen Experten an sicherheitsrelevante Teile herantrauten. Laut ZDK war kürzlich in einem Forum für ältere Fahrzeuge dieser Hilferuf zu lesen: "Ich habe meine Trommelbremsen überholt, jetzt drehen sich die Räder nicht mehr. Was muss ich tun?"



An Deutlichkeit nicht zu überbietender Kommentar der ZDK-Fachleute: "Da hört der Spaß dann völlig auf. Klare Ansage: Für Service und Reparatur der Fahrzeuge gibt es die Kfz-Profis. Sie sorgen dafür, dass die Fahrzeuge verkehrssicher unterwegs sind."

