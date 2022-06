Intelligente LED-Scheinwerfer für Cupra-Modelle

Für die Cupra-Modelle Formentor und Leon gibt es ab dem Modelljahr 2023 Scheinwerfer der neusten Generation. Sie basieren auf der Intelligenten Matrix-LED-Technologie.



Die Matrix-LED-Scheinwerfer sind eine Weiterentwicklung der herkömmlichen LED-Scheinwerfer. Dabei bezieht sich die Bezeichnung Matrix auf die Anordnung der Leuchtdioden. Eine mehrzeilige Pixelanordnung macht es möglich, die Lichtverteilung dediziert aufzuteilen. Im Zusammenspiel mit dem Frontkamerasystem des Cupra-Modells kann das Matrix-LED-System die Lichtverteilung somit dynamisch regulieren. Je nach Lichtverhältnis und Verkehrssituation werden einzelne Segmente der Matrix vorübergehend abgedunkelt.



Die Kombination von Matrix-LED-Scheinwerfern und Lichtautomatik erlaubt es, stets mit eingeschaltetem Fernlicht zu fahren, denn das Blenden anderer Verkehrsteilnehmer gehört der Vergangenheit an. Die zielgerichtete Ausleuchtung betrifft dabei nicht nur die Fahrbahn, sondern auch Fahrbahn-nahe Objekte.



Darüber hinaus besitzen die Matrix-LED-Scheinwerfer zusätzliche Komfortfunktionen: das Allwetterlicht, das Autobahnlicht und das Abbiegelicht. Ebenfalls verfügbar sind optionale Lichtfunktionen wie das Coming-Home- bzw. Leaving-Home-Licht. Mit der Coming-Home-Funktion kann man selbst entscheiden, wie lange das Licht am Fahrzeug nach dem Verriegeln an bleibt und somit beispielsweise den Weg zur Haustür erleuchtet.



Bestellbar sind die optionalen Matrix-LED-Scheinwerfer für alle Cupra Formentor-, Leon- und Leon-Sportstourer-Modelle, wobei die Einführung beim Leon etwas später erfolgen soll. Beim limitierten Formentor VZ5 sind die neuen Scheinwerfer Serie. Ansonsten ist die Option zum Voll-LED-Paket für 750 Euro hinzubuchbar.

