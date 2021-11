Intelligente Assistenz für E-Bikes

Auch vor dem Fahrrad macht die Digitalisierung der Welt keinen Halt. Die E-Bike-Sparte des Stuttgarter Automobilzulieferers Mahle ergänzt ihr konnektives Antriebskonzept ab Ende November um drei neue Apps. Sie sind im Google Play Store und im App Store erhältlich und lassen sich auch auf Desktop-PCs einsetzen.



Die "MySmartBike"-App für den Fahrer bietet nicht nur Informationen über den Ladezustand des Bikes in Echtzeit, sondern man kann auch Trainingszyklen und Routen nach Aufzeichnung anschauen und verschiedenste Parameter wie Steigung, Herzfrequenz oder gemessene Zeiten optimieren. Verlässt die Herzfrequenz den empfohlenen Bereich, wird die Leistung des Motors erhöht.



Über die App "SmartBike Lab" können Händler ihren Aftersales-Service optimieren und Diagnose, Set-Up oder auch das Anlernen neuer Komponenten schnell und kundenorientiert durchführen. Die "Production App" erleichtert Herstellern, den Weg der Smart Bikes von der Auslieferung über den Händler bis hin zur Inbetriebnahme durch den Endkunden nachzuvollziehen.



Erweiterte Funktionen bieten alle drei Apps, wenn sie am PC über das jeweilige Web Dashboard angesteuert werden. Hier lassen sich Informationen wie Gesundheitsdaten, Topografien der gefahrenen Strecken oder Routeninformationen abrufen und mit Fitnesstracking verbinden.



"Die neuen Apps erlauben es uns, die vielen digitalen Services künftig noch individueller und nutzerorientierter anzubieten und diese in Zukunft gezielt auszubauen", betont Dr. Armin Messerer, Leiter des globalen Geschäftssegments Mechatronik bei Mahle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1