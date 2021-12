Inspiration beim Tanken: Weltneuheit Audi charging hub

Nach dem Spatenstich im Oktober 2021 und "Plug-in" für ein Zukunftsprojekt am Messezentrum Nürnberg nimmt das weltweit bislang einzigartige Ladekonzept von Audi, der erste charging hub, heute seinen Betrieb auf. Die moderne Schnellladestation mit reservierbaren High-Power-Charging-Ladeplätzen richtet sich unter anderem an E-Auto-Besitzer, denen zuhause keine Lademöglichkeit zur Verfügung steht.



"Der Klimaschutz ist ein herausragendes Ziel der Bayerischen Staatsregierung. Hier müssen alle Teile der Gesellschaft an einem Strang ziehen. Für ein Flächenland wie Bayern ist nachhaltige Mobilität ein zentraler Baustein. Deshalb freut mich die Kooperation der Audi AG und der NürnbergMesse beim Pilotprojekt 'Elektro-Tankstellen der Zukunft'. Diese Zusammenarbeit wird die Elektromobilität ein gutes Stück voranbringen!", betont Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.



Als Basis für den Audi charging hub dienen sogenannte Cubes. Das sind flexible Containerwürfel, die sich in wenigen Tagen auf bestehenden Flächen auf- und wieder abbauen lassen. Je Einheit gibt es zwei Schnellladepunkte, sie sind in unterschiedlichen Konstellationen kombinierbar. Als Stromspeicher dienen gebrauchte und aufbereitete Lithium-Ionen-Batterien. Diese stammen aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen. Vorbildlich für die Kosten und Ressourcen.



Für unsere Aussteller und Besucher können wir mit diesen zusätzlichen Elektro-Schnellladestationen jetzt einen weiteren echten Mehrwert auf unserem Messegelände bieten", so Dr. Roland Fleck, CEO der NürnbergMesse Group.



"Erfolgsfaktor und Rückgrat für den Wandel in Richtung Elektromobilität ist die Ladeinfrastruktur. Mit dem Audi charging hub wollen wir nicht nur eine Lösung für künftige Spitzenbedarfe bieten, sondern das Laden zu einem Premium-Erlebnis machen. Unser Loungebereich schafft eine dem Premiumanspruch gerechte Verweilmöglichkeit, die Raum und Ambiente für eine Pause mit Mehrwert bietet. Gleichzeitig stellt unser flexibler, hochperformanter HPC-Ladepark mit reservierbaren Säulen nur geringe Anforderungen an das lokale Stromnetz und nutzt einen nachhaltigen Pufferspeicher mit 2nd-Life Batterien", sagt Ralph Hollmig, Projektleiter für den Audi charging hub.



