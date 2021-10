Infos für Helfer

München. Wer mit seinem Fahrzeug verunfallt, muss sich auf die Hilfe von Rettungskräften verlassen. Diese können besonders schnell und sicher agieren, wenn sie wissen, wo sie ihre Werkzeuge ansetzen können und wo nicht. Hilfreich ist es daher, eine Rettungskarte im Auto mitzuführen. Auf der Rettungskarte sind alle technisch relevanten Fahrzeugbestandteile sowie geeignete Ansatzstellen für Rettungsgeräte verzeichnet, sagt der TÜV Süd. Für Einsatzkräfte ist es wichtig zu wissen, wo Schere oder Spreizer gefahrlos eingesetzt werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gefährdungsrisiko ist groß, wenn etwa nachträglich Airbags ausgelöst oder Hochvoltleitungen beschädigt werden. Die Karte gibt es in gedruckter Form und als QR-Code, sagt der TÜV Süd. Die Experten empfehlen, die Rettungskarte in ausgedruckter Form in Farbe hinter der Fahrersonnenblende mitzuführen – am besten mit der bedruckten Seite nach außen. Dieser Ablageort sei international bei Einsatzkräften bekannt. Hilfreich sei außerdem, mit einem Aufkleber am linken Rand der Frontscheibe auf das Mitführen der Rettungskarte aufmerksam zu machen, sagt der TÜV. Die Kleber kann man kostenlos bei Dekra bestellen oder in einem TÜV Service Center mitnehmen. tmn