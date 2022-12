Individualisierter Luxus: Manufaktur Angebot für den EQS

Vor gut einem Jahr hat Mercedes Benz das Manufaktur-Programm vorgestellt. Eingeführt wurde es im Mercedes AMG GT 4 Türer Coupe und der Mercedes Benz S Klasse Langversion sowie in der Mercedes Maybach S Klasse sowie der G Klasse.

Seit kurzem lässt sich auch der EQS, die erste vollelektrische Luxuslimousine von Mercedes und Mercedes AMG, mit Hilfe des Manufaktur-Angebots individualisieren.



Besondere Lacke sowie hochwertige Veredelungen im Interieur erweitern die Möglichkeiten, einen EQS nach persönlichem Geschmack zusammenzustellen.

Insgesamt sind neun Manufaktur Lacke verfügbar, darunter von der S-Klasse bekannte Lacke wie Manufaktur vintageblau uni oder Manufaktur kalaharigold magno (je 7.021,00 Euro).



Analog zur S-Klasse gibt es das Manufaktur Interieur Paket (ab 11.007,50 Euro). Verfügbar ist es für den EQS von Mercedes, auch in Kombination mit AMG Line Interieur, sowie den EQS von Mercedes AMG. Die in Leder Nappa ausgeführten Sitze vorne und hinten tragen eine aufwändige Rautensteppung. Leder Nappa in Manufaktur Farbe kommt ebenso bei den Armauflagen in den Türen, der Mittelkonsole sowie dem Unterteil der Instrumententafel zum Einsatz.



Neu sind die Manufaktur Farben tobaccobraun, mysticrot und rosegrau. Weiteres Highlight ist das von Hand bezogene Manufaktur Lenkrad in Leder Nappa, farblich abgestimmt auf die jeweilige Interieurfarbe. Die mit einem Keder aus Leder Nappa eingefassten hochflorigen Fußmatten sowie die Kissen der Kopfstützen wertet eine Stickerei mit dem Mercedes Benz Stern oder dem Logo von Mercedes AMG auf.



Die beleuchteten Einstiegsleisten in den Türen tragen den Schriftzug der jeweiligen Marke und ein Manufaktur exklusives Muster. Die Mittelkonsole ziert ein Manufaktur Schriftzug in Chrom-Optik glänzend. In Schreibschrift ausgeführt, zeugt er vom Anspruch des Labels an handwerkliche Qualität.



Das Emblem Paket (ab 1.487,50 Euro) ist für das Serien-Interieur mit schwarzer Sitzpolsterung und schwarzem Teppichboden erhältlich. Hochflor-Fußmatten und Kissen der Kopfstützen sind mit dem Mercedes Benz Stern Ton in Ton bestickt.

