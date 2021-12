In Bochum entsteht der größte Ladepark im Ruhrgebiet

Gute Nachrichten für die Besitzer von Elektroautos und E-Bikes: Bochum setzt ein klares Zeichen in Sachen Elektromobilität. Ab Januar 2022 entsteht für 4,3 Millionen Euro der größte Ladepark im Ruhrgebiet. Am Standort Kohlenstraße baut der Pächter, die niederländische Firma Fastned, fünf schnell ladende Hypercharger mit insgesamt zehn Ladepunkten, 16 AC-Charger sowie zehn Fahrrad-Ladestationen. Der komplett überdachte "Ladepark West" in unmittelbarer Nähe zum Radschnellweg Ruhr (RS1) wird durch ein gastronomisches Angebot, einen Spielplatz, sanitäre Anlagen sowie Outdoor-Fitnessgeräte ergänzt.



"Der Ausbau der Infrastruktur für Elektroautos ist ein wichtiger Baustein unserer Smart City Strategie", betont Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch bei der Vorstellung des Projekts. "Deshalb freut es mich ganz besonders, dass diese Station in unserer Stadt realisiert wird." Darüber hinaus sei der "Ladepark West" in ganz Nordrhein-Westfalen der am nächsten an einer Bundesautobahn und am nächsten an einem Stadtzentrum gelegene Standort.



Mit den Schnellladesäulen von Fastned ist es möglich, innerhalb von nur 5 Minuten 100 Kilometer zusätzliche Reichweite in ein aktuelles Elektroauto zu "pumpen". Die Säulen laden E-Autos mit bis zu 300 Kilowatt Leistung. Zum Vergleich: Eine aktuelle Wallbox für den Heimgebrauch lädt mit 11 oder 22 kW. Selbst gängige öffentliche Ladesäulen kommen gerade einmal auf 150 kW. Insgesamt wird es vor Ort Ladeanschlüsse für die Steckertypen Typ2, CCS und CHAdeMO geben, damit jedes E-Auto geladen werden kann. Der Strom für die Station kommt ausschließlich aus regenerativen Energien. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Parks verbessert zudem die Ökobilanz des Investments.

