Immer mehr wünschen sich autofreie Innenstädte

Vielen deutschen Innenstädten droht der Verkehrs-Kollaps. Besserung ist nicht in Sicht. Denn mehr Straße ist in den engen Häuserschluchten nicht möglich. So stehen die Autofahrer auch weiterhin Tag für Tag im Stau. Das bringt viele Menschen auf die Palme. Und so werden die Rufe über autofreie Innenstädte immer lauter.



Doch wie ist die Stimmung zu diesem Thema unter den Autofahrern selbst? Das wollten AutoScout24 und Innofact in einer aktuellen Umfrage wissen. Ergebnis: Zwei Drittel der Befragten können sich eine City ohne Autos durchaus vorstellen. Allerdings machen die Befragten auch Einschränkungen und fordern zum Teil, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird.



Das hat AutoScout24 konkret gefragt: "Was halten Sie von einer autofreien City in Ihrer Stadt? Falls Sie auf dem Land wohnen, denken Sie an die nächste Stadt in Ihrer Umgebung." Acht Prozent geben demnach an, ohne Wenn und Aber für eine autofreie Innenstadt zu sein. 38 Prozent stimmen einem solchen Vorhaben zu, wenn zum Ausgleich der öffentliche Nahverkehr ausgebaut und mehr Park & Ride-Plätze installiert werden.



Und weitere 19 Prozent sind für eine City ohne Autos, wenn die Anwohner selbst weiterhin in die Stadt fahren dürfen. Unter dem Strich stimmen somit 65 Prozent - also eine klare Zwei-Drittel-Mehrheit für eine autofreie Innenstadt! Nur 35 Prozent sind gegen die City ohne Autos.



Der detaillierte Blick auf die Zahlen der AutoScout24-Umfrage zeigt, dass es zwischen Männern und Frauen kaum Unterschiede im Antwortverhalten gibt. Allerdings gibt es Schwankungen zwischen den Altersklassen. So befinden sich die meisten Befürworter unter den Jungen, der 30- bis 39-Jährigen: 71 Prozent in dieser Gruppe sind pro autofreie Innenstadt.



Es folgen die 50- bis 65-jährigen Fahrer mit einer Zustimmungsrate von 67 Prozent. Die unter 30-Jährigen folgen überraschend erst auf dem dritten Platz, wenngleich auch bei ihnen die Zustimmungsrate mit 65 Prozent sehr hoch ist. Schlusslicht sind die 40- bis 49-Jährigen, die zu 57 Prozent für die autofreie City votieren.

AdUnit urban-intext1