Immer mehr Geschäftsreisen mit dem Mietwagen

Deutsche Unternehmen geben mittlerweile acht Prozent mehr für Mietwagenbuchungen aus als vor dem Ausbruch der Coronapandemie. Zu dem Ergebnis kommt das Finanzsoftware-Unternehmen Spendesk, wie das Wirtschaftsmagazin Capital in seiner Ausgabe 5/2022 berichtet.



Vor zwei Jahren sind Geschäftsreisen wegen Infektionsgefahr und Reisebeschränkungen fast komplett gestoppt worden. Während private Urlaubsreisen mittlerweile wieder anziehen, laufen Dienstreisen erst schleppend an. Zumindest trifft das auf Massenverkehrsmittel zu: 2019 haben deutsche Firmen laut Spendesk im Schnitt 4,81 Flüge im Monat gebucht, 2021 waren es nur noch 1,44. Das entspricht einem Einbruch von 70 Prozent. Zugfahrten gingen von durchschnittlich 6,94 im Jahr 2019 auf 3,92 im Jahr 2021 zurück - ein Minus von 43,5 Prozent.



In den vergangenen Wochen hat Spendesk in seinen Finanzbuchhaltungsdaten allerdings steigende Reiseausgaben verzeichnet: Im Januar 2022 lagen sie bei durchschnittlich 2 619 Euro pro Unternehmen (52 Prozent weniger als vor Corona). Im Februar stiegen sie auf 3 341 Euro und im März auf 4 531 Euro. Das sind 83 Prozent des Vor-Pandemie-Niveaus.



Trotz zunehmenden Klimaschutzbewusstseins und steigender Benzin- und Dieselpreise hält der Trend zur Mietwagennutzung laut Spendesk an - auch in Frankreich (plus 54 Prozent) und Großbritannien (plus 344 Prozent). Die Entwicklung bestätigt Autovermieter Sixt, bei dem Umsatz und Ergebnis zuletzt kräftig zugelegt haben: Selbst die steigenden Mietwagenpreise schrecken die Firmenkunden nicht ab.

