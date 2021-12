Im Schnitt 120 Gramm

Berlin. Besonders Vielfahrer sollten darauf achten, dass sie Autoreifen mit geringem Verschleiß kaufen. Das rät der ADAC. Ein geringer Reifenabrieb schone aber nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Insgesamt hat der ADAC Abriebdaten von rund 100 Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen verschiedener Hersteller und Reifendimensionen ausgewertet. Das Ergebnis: Der durchschnittliche Reifenabrieb eines Fahrzeugs liegt bei knapp 120 Gramm pro 1000 Kilometer. Michelin-Reifen schnitten laut ADAC besonders gut ab. In fast jeder getesteten Reifendimension überzeugte der Hersteller, der Abrieb lag hier im Schnitt bei 90 Gramm je 1000 Kilometer. Gleichzeitig punkteten die Reifen in den sicherheitsrelevanten Kriterien. Am Ende der Bewertungsskala versammelten sich sportliche Modelle: In der Sommerreifengröße 225/40 R18 stellte der ADAC bei allen untersuchten Reifen einen überdurchschnittlich hohen Abrieb von bis zu 160 Gramm je 1000 Kilometer fest. Dabei sei der Nutzen der Sportreifen zweifelhaft. tmn

