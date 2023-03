Im Notfall Klappe auf

Berlin. Egal ob der Akku streikt, man im Funkloch ist – oder gar kein Handy dabei hat. Hilfe in Not- und Pannenfällen lässt sich entlang der Autobahnen dann auch über eine der Notrufsäulen holen. Rund 17 000 dieser orangefarbenen Säulen stehen im Abstand von zwei Kilometern entlang der Autobahn am Randstreifen und finden sich laut Auto Club Europa (ACE) zuweilen auch auf vielen Rastplätzen. Der kürzeste Weg zur nächst gelegenen lässt sich an den weißen Begrenzungspfählen ablesen: Dort führen schwarze Pfeile nach links oder rechts.

Die Säulen haben zwei Tasten. Bei einigen Modellen muss zuvor eine Klappe angehoben werden. Über den roten Knopf lässt sich ein Unfallnotruf absetzen, den gelben drücken Betroffene im Falle einer Fahrzeugpanne. tmn