Im Kia auf ein neues Level

Wer seine Fahrkünste ausbauen bauen will, der hat in diesem Sommer die Gelegenheit dazu. Denn die "Kia Driving Experience" geht in die nächste Runde. Ab dem 11. Juli bietet der Autobauer in diesem Sommer insgesamt neun Termine für ein Fahrtraining auf der ostwestfälischen Rennstrecke Bilster Berg an. Ausführliche Informationen finden Interessenten unter www.kia.com/de/driving-experience. Ein umfassendes Hygienekonzept ist gewährleistet.



Zur Verfügung stehen die Sportlimousine Kia Stinger 3.3 T-GDI GT mit 269 kW/366 PS, Allradantrieb und 8-Stufen-Automatik und der kompakte Shooting Brake ProCeed 1.6 T-GDI GT mit 150 kW/204 PS und 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe.



Das Programm der "Kia Driving Experience" umfasst neben schnellen Runden auf der Rennstrecke auch Handling- und Bremstraining, Slalom mit Zeitnahme, Spurwechsel mit Bremsen und Ausweichen sowie die 180-Grad-Wende rückwärts (ProCeed GT) und das Übersteuern und Driften (Stinger GT).



Die Veranstaltung beinhaltet die Verpflegung und Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Gräflicher Park Health & Balance Resort. Am Vorabend des Fahrtrainings erhalten die Teilnehmer eine theoretische Einführung als Basis für den dynamischen Part am nächsten Tag. Die Preise für das Gesamtpaket mit Übernachtung, Dynamiktraining und gestelltem Trainingsfahrzeug: Wer das Fahrtraining im ProCeed GT absolviert, zahlt 449 Euro, Stinger-Fahrer zahlen 699 Euro. Begleitpersonen sind willkommen, müssen aber angemeldet werden (keine Teilnahme am Fahrtraining, Kosten: 150 Euro pro Person für Übernachtung und Verpflegung).

