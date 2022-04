iF Design Awards: Erfolge für Hyundai und Kia

Die Schwestermarken Hyundai und Kia haben bei den renommierten iF Design Awards 2022 ordentlich abgeräumt. So konnte Hyundai Motor in den Designbereichen Produkt, Innenarchitektur und Kommunikation glänzen. Und Kia fügte den schon bisher zahlreichen Auszeichnungen für den Elektro-Crossover EV6 weitere hinzu.



In der Kategorie Automobile/Fahrzeuge zeichnete der iF Design Award das Mehrzweckfahrzeug (MPV) Hyundai Staria aus. Die Studie Hyundai Seven, die im November 2021 auf der AutoMobility in Los Angeles vorgestellt worden war, erhielt ebenso den Award in der Kategorie Professional Concept wie das auf dem Hyundai Ioniq 5 basierende Robotaxi. Und außerdem gab es noch Auszeichnungen für die Innenarchitektur des Hyundai Motor-Studio Busan und den IAA-Mobilitäts-Stand.



Der Kia EV6 erhielt den iF Award für Produktdesign in der Kategorie Automobile/Fahrzeuge. Er ist schon das 22. Kia-Modell, dem die iF-Jury diesen begehrten Preis zusprach, seit die Marke 2010 erstmals bei dem Wettbewerb prämiert wurde.



Die weiteren drei iF Design Awards 2022 gab es für das intuitiv bedienbare Infotainmentsystem des EV6 (Disziplin Benutzerschnittstelle), das im Innenraum verwendete Hybridmaterial Geonic (Disziplin Produktdesign) und für den EV6-Showroom "Unplugged Ground" in Seoul (Disziplin Innenarchitektur), in dem der Kia-Stromer den Besuchern auf fantasievolle Weise in verschiedenen Erlebnisbereichen nähergebracht wird.

