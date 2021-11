ID.5 und ID.5 GTX: Die E-Familie von VW wächst

In Wolfsburg schwärmt man vom eleganten und dynamischen Design, hervorragender Aerodynamik und alltagstauglichen Reichweiten. Gemeint sind damit der neue ID.5 und sein sportlicher Ableger ID.5 GTX, die langstreckentauglichen neuen Spitzenmodelle der ID.-Familie.



Das erste E-SUV-Coupe von Volkswagen basiert wie alle ID.-Modelle auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen. Los geht es 2022 mit drei Motorisierungen. Beim ID.5 übernimmt ein Elektromotor im Heck den Antrieb. Im GTX ergeben je eine E-Maschine an Vorder- und Hinterachse den Dualmotor-Allradantrieb. Die Neuen leisten 128, 150 und 220 kW und sollen dank ihrer 77- kWh-Batterie nach vorläufigen Daten Reichweiten zwischen 480 und 520 Kilometer schaffen.



Durch ihres loungeartigen Raumkonzepts und des langen Radstands von 2,77 Metern sollen die Crossover-Coupes Platzverhältnisse wie in höheren Fahrzeugklassen bieten. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 549 Liter.



Die neue Softwaregeneration 3.0 erlaubt laut VW Updates und das Aufspielen von Zusatzfunktionen Over-the-Air. "Damit kann der ID.5 lange auf dem neuesten Stand bleiben", so die Autobauer.

Assistenzsysteme wie der Travel Assist mit Schwarmdaten sollen ein noch entspannteres und vorausschauendes Fahrerlebnis ermöglichen. Und der optionale Park Assist Plus mit Memory-Funktion führt auf Wunsch personalisierte Einparkvorgänge durch.

