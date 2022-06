ID. Buzz Pro: Produktion gestartet

Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover ist nach dem ID. Buzz Cargo jetzt auch die Serienproduktion des ID. Buzz Pro gestartet. Und zwar, wie sich das gehört, mit einer Feierstunde.



"Der Start der Serienfertigung des vollelektrischen ID. Buzz ist ein wichtiger Meilenstein bei der Elektrifizierung unserer Flotte sowie der Fertigung am Standort Hannover. Das Fahrzeug wird eine tragende Säule für die Auslastung unserer Fabrik und sichert damit die Zukunft des Standorts", so VWN-Chef Carsten Intra: "Jetzt geht es endlich los, auf diesen Moment haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei VWN die vergangenen Jahre hingearbeitet. Für diese starke Teamleistung danke ich allen!"



Für den neuen ID. Buzz wurden im Werk Hannover unter anderem ein neuer Karosseriebau sowie neue Bandabschnitte für Elektro-Zutaten in der Montage aufgebaut. "In den vergangenen zwei Jahren wurde die Produktion kontinuierlich auf die Fertigung der neuen vollelektrischen Fahrzeuge vorbereitet, während zeitgleich der T6.1 und seit 2021 der neue Multivan in Hannover gefertigt wurden", sagte Josef Baumert, Mitglied des Markenvorstands VWN für Produktion und Logistik, während der offiziellen Feierstunde zum Produktionsstart. Und weiter: "Wir bauen nun drei Bulli-Baureihen und drei Antriebskonzepte bei uns im Werk. Diese Komplexität stellt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höchste Anforderungen."



Um den Start der Serienproduktion sicherzustellen, wurden in den vergangenen Monaten rund 4.000 Beschäftigte auf das neue Modell und die Arbeitsabläufe qualifiziert. "Mit dem Beginn der Serienproduktion des ID. Buzz geht hier bei VWN in Hannover eine Ikone an den Start", sagte VWN-Betriebsratsvorsitzender Stavros Christidis während der Feierstunde. "Der 'Zukunfts-Bulli' sichert die Beschäftigung an unserer Markenzentrale in Hannover."



VW Nutzfahrzeuge plant 2022 die Produktion von bis zu 15.000 ID. Buzz Pro und ID. Buzz Cargo. Nach dem Hochlauf sollen künftig bis zu 130.000 Fahrzeuge pro Jahr in Hannover produziert werden.

