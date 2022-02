IAA Transportation: Das Klima im Blick

Neben der Präsentation von Fahrzeugneuheiten stehen auf der IAA Transportation (20. bis 25. September 2022) die Bereiche Logistik, Transport und Digitalisierung des Nutzfahrzeugverkehrs auf dem Weg zur Klimaneutralität im Mittelpunkt.



Die "Brummi-IAA" in Hannover steht unter dem Motto "People and Goods on the move". Laut dem veranstaltenden Verband der Automobilindustrie (VDA) soll sie zur internationalen Leitplattform für Logistik, Nutzfahrzeuge, Busse und den Transportsektor werden. Ein wichtiges Ziel des neuen Konzeptes sei es, als internationale Plattform den Fokus verstärkt auf die klimaneutrale und technologische Transformation des gesamten Transports zu richten.



"Unser erfolgreiches Konzept für eine Corona-sichere Durchführung der IAA Mobility 2021 kommt auch auf der IAA Transportation in Hannover zum Einsatz: Der aktuelle Anmeldestand macht deutlich, dass die Konzepterweiterung von der Branche positiv angenommen wird. Es liegen bereits jetzt Ausstelleranmeldungen aus mehr als 40 Ländern vor", so VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel. Der hohe Anmeldestand sei erfreulich und unterstreiche zudem den Wunsch der Aussteller, den Kunden wieder ein Live-Erlebnis mit den neuen Produkten bieten zu können.



Mit der Last Mile Experience Area wird ein neues Hallenkonzept umgesetzt. Dazu wird eine komplette Stadtkulisse indoor aufgebaut, innerhalb derer die neuesten Last Mile-Lösungen in Aktion präsentiert werden. Gezeigt werden der Einsatz von Paketdrohnen, Lieferrobotern, E-Transportern, E-Cargo-Bikes ebenso wie Neuheiten aus dem Internet-of-Things, Datennetze und Cloud-Technologien, SaaS-Plattformen und dezentrale Hubs.

