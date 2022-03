IAA Transportation: Bühne frei für Start-ups

Das Konzept ist neu: Auf der IAA Transportation vom 20. bis 25. September 2022 in Hannover geht es schwerpunktmäßig um die klimaneutrale und technologische Transformation des gesamten Transportbereichs. Wichtige Treiber dabei sind Innovationen von Start-ups.



Deshalb präsentiert die Messe zentral gelegene Start-up-Areas. Die sind laut des Veranstalters direkt in die Hallenplanung eingebunden und integrieren so die Rookies aktiv ins Messegeschehen. Das Ziel: Gesteigerte Aufmerksamkeit für die Stände der Start-ups sowie Interaktion mit Ausstellern und Besuchern der IAA.



"Die Aussteller der IAA Transportation sind das Rückgrat der klimafreundlichen Entwicklung der Nutzfahrzeug- und Logistikindustrie. Bei dieser Herausforderung unterstützen sie die disruptiven Konzepte dynamischer Start-ups", so VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel. "Als Plattform gestalten wir den Eintritt für Start-ups so einfach wie möglich." Deshalb erhielten diese auf der Messe spezielle Konditionen.



Jedes Neuling erhält zudem die Möglichkeit, in 180 Sekunden auf der Elevator Pitch Stage vor einer hochrangig besetzten Fachjury sein Konzept vorzustellen. Egal ob IOT, Battery oder Engineering - der branchenübergreifende Ansatz der IAA Transportation bietet laut VDA "eine Vielzahl von Möglichkeiten".



Interessierte Firmen, die sich und ihre Produkte oder Services auf der IAA Transportation einem breiten Publikum präsentieren wollen, können sich über die E-Mail-Adresse startups@iaa.de anmelden.

