IAA: Tolle Teile für E-Fahrzeuge

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) 2021 in München ist nicht nur Schauplatz für neue Automodelle. Auch Zulieferer zeigen ihre Innovationen. Der Technologiekonzern Schaeffler präsentiert pfiffige Komponenten für Elektro-Fahrzeuge. Unter dem Motto "On Track to Sustainable Mobility" zeigt Schaeffler auf der IAA Mobility neben effizienten Lager- und Dämpferlösungen für Hybridgetriebe als Neuheit eine 800-Volt-Leistungselektronik für E-Achssysteme und ein hochintegriertes Thermomanagement-System.



"Unser Know-how im Bereich der verbrennungsmotorischen Antriebe ist die Basis, um auch in der E-Mobilität Wandel zu gestalten, der die Welt bewegt", sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies bei Schaeffler. "Dass Schaeffler auf dem richtigen Weg ist, belegen zahlreiche Seriennominierungen im Bereich der elektrifizierten Antriebe." So liege im Unternehmensbereich E-Mobilität das Auftragseingangsvolumen im ersten Halbjahr 2021 bei 2,1 Milliarden Euro, womit das für das Gesamtjahr 2021 ausgegebene Planziel bereits erreicht sei.



Die 800-Volt-Leistungselektronik dient Anwendungen in E-Achsen von leistungsstarken Fahrzeugen. Die skalierbare Lösung ermöglicht Dauerleistungen von bis zu 330 kW und kurzzeitige Spitzenleistungen von bis zu 500 kW. Die realisierbare Leistungsdichte von bis zu 70 kW pro Liter bedeutet kleine Gehäuseabmessungen und somit Vorteile in der Integration.



Die Leistungselektronik soll neben dem Motor einen entscheidenden Beitrag hinsichtlich der Effizienz eines Antriebsstrangs leisten. Schaeffler setzt hier auf neueste Wide-Bandgap Siliziumkarbid-Technologie im 800-Volt-Bordnetz. Laut Hersteller wird damit die Verlustleistung im Vergleich zu herkömmlicher Silicon-IGBT-Technologie deutlich verringert und in definierten Lastbereichen Wirkungsgrade von über 99 Prozent möglich. Dies steigere die Gesamtreichweite von Elektrofahrzeugen merklich. Durch die 800-Volt-Spannungsklasse sind zudem deutlich höhere Ladegeschwindigkeiten möglich, als in der bislang weit verbreiteten 400-Volt-Spannungsklasse.



Unterdessen ist Thermomanagement wichtig für die Reichweite von E-Fahrzeugen. Um einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen, regelt das Thermomanagementsystem von Schaeffler kontinuierlich und an die Umgebungs- und Betriebsbedingungen angepasst die Temperatur - insbesondere der Batterie, aber ebenso des Elektromotors und der Leistungselektronik. Zudem regelt das System auch die Temperatur im Fahrzeuginnenraum und soll dabei gleichzeitig die bestmögliche Fahrzeugreichweite sicherstellen.

