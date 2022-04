IAA rund um klimaneutralen Transport

Die IAA Transportation steht diesmal im Zeichen klimaneutraler Logistik. Mit neuem Konzept und Fokus auf die Branchen-Themen Energiewende und Nachhaltigkeit startet die Ausstellung als international führende Plattform der Transport- und Logistikbranche in das Messejahr 2022.



Zu den zentralen Bestandteilen des ebenfalls überarbeiteten Experience-Konzeptes zählt der IAA Plug and Play Campus. Der Campus rückt Infrastrukturthemen wie Ladenetze und 5G-Konnektivität in den Mittelpunkt des Messe-Geschehens und lädt Aussteller auf den umfangreichen Demonstrationsflächen zur praxisnahen Vorführung ihrer Innovationen aus dem gesamten Bereich Infrastruktur ein.



Über die unmittelbare Anbindung des Campus an das neu gestaltete Indoor-Abfahrtsterminal, schafft diese IAA direkte Berührungspunkte zwischen Besuchern, die als Probefahrer im Rahmen der IAA Test Drives auf der dort errichteten Straßenkulisse unterwegs sind, und Ausstellern, die auf dem Plug and Play Campus ihre zukunftsgewandten Lösungen präsentieren.



"Der IAA Plug and Play Campus bietet Ausstellern die einzigartige Möglichkeit, ihre spannendsten und innovativsten Use Cases aus dem in seiner Bedeutung für die Mobilität stetig wachsenden Infrastrukturbereich vorzuführen, und das live und unter realitätsgetreuen Bedingungen, wie man sie sonst auf keinem Messegelände findet", sagt VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel. Ob Ladeinfrastruktur, Bezahlsoftware, 5G-Konnektivität oder Tankstelle der Zukunft - die potenziellen Themen seien nicht nur vielfältig, sondern vor allem von großer Relevanz für die Zukunft der Transport- und Logistikbranche.



In diesem Jahr bietet die IAA Transportation allen Ausstellern einen bilanziell klimaneutralen Messeauftritt inklusive Zertifizierung. Fachkundige Unterstützung erhält sie dabei von den Klima-Experten von myclimate, dem führenden Anbieter für CO2-Kompensation und Klimaschutzberatung. Die Teilnahme an dem Projekt ist für Aussteller freiwillig.



Zur Partnerschaft mit der IAA sagt der Geschäftsführer von myclimate Deutschland, Stefan Baumeister: "Große internationale Leitmessen wie die IAA Transportation tragen auch große Verantwortung." Umso erfreulicher sei es für die Non-Profit-Organisation und professionelle Klimaschutzberatung, dass die Messe-Veranstalter ihren Weg in Richtung Klimaneutralität einschlagen würden.



Die IAA Transportation folgt damit dem Beispiel der IAA Mobility, die im Jahr 2021 ebenfalls eine entsprechende Kooperation mit myclimate eingegangen war. Die IAA Transportation findet vom 20. bis 25. September 2022 in Hannover statt.

