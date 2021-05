IAA Nutzfahrzeuge: Neue Bühne für klimaneutralen Transport

Mit einem neuen Konzept will die IAA Nutzfahrzeuge in unsicheren Zeiten der Mobilität der Zukunft eine verlässliche Bühne bieten. Im Blickpunkt der Branche stehen klimaneutraler Transport und eine moderne Logistik. Wegen der Corona-Pandemie ist die Leitmesse für Nutzfahrzeuge im September 2022 vorgesehen. Der Schauplatz ist das Messegelände der Deutschen Messe AG in Hannover.



"Um die Klimaziele bis spätestens 2050 zu erreichen, brauchen wir bei den Nutzfahrzeugen neue Antriebskonzepte, eine neue öffentliche Tank- und Ladeinfrastruktur und eine noch intensivere digitale Vernetzung in der Logistik", betont Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Die IAA Nutzfahrzeuge werde deshalb alle wichtigen Innovationen und neuen Angebote auf dem Weg zur klimaneutralen Logistik zeigen. Dazu gehören Nutzfahrzeuge, Busse, Anhänger und Aufbauten und die Vernetzung mit dem Schienenverkehr, mit Schiffen, Flugzeugen und auch Zustellrobotern für die letzte Meile.



Neben Infrastrukturanbietern und der Tech-Branche werden besonders auch Busse eine größere Rolle als bisher einnehmen. Aufgrund des weiterhin steigenden Verkehrsaufkommens und der wachsenden Bedeutung der Logistik auf der letzten Meile umfasst das neue Konzept auch die Bereiche Stadt- und Verkehrsplanung. Alle Themen vereint ein Leitmotiv: Wenn die Pariser Klimaziele bis spätestens 2050 erreicht werden sollen, muss auch im Bereich Logistik eine umfassende Transformation erfolgen, teilt der VDA mit.



Die 69. IAA Nutzfahrzeuge wird auf sechs Tage verkürzt und findet vom 20. bis 25. September 2022 in Hannover statt. Der 19. September ist zusätzlich ein exklusiver Presse- und Medientag, der 20. September steht im Zeichen der Messe-Eröffnung. Aufgrund der Corona-Pandemie war die IAA Nutzfahrzeuge 2020 abgesagt worden. Der Vertrag für die weitere Durchführung in Hannover läuft bis 2028.

AdUnit urban-intext1