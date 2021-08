IAA-Neuheit: C-Klasse All-Terrain

Eigentlich passt der Kombi am besten zum Anforderungsprofil - aber ein bisschen offroadfähig dürfte er schon sein: Für diesen Fall bietet Mercedes mit der C-Klasse All-Terrain nach dem E-Klasse-Modell den zweiten Softroader an. Das "Multitalent mit markantem Look und vielseitigen Fähigkeiten" feiert auf der IAA in München (7. bis 12. September 2021) seine Premiere.



Die neue Variante bietet grundsätzlich Allradantrieb, je einen elektrifizierten Otto- oder Dieselmotor und darf bis zu 1.800 Kilo an den Haken nehmen. Dank rund 40 Millimetern mehr Bodenfreiheit und zwei Offroad-Fahrprogrammen soll die C-Klasse All-Terrain laut der Stuttgarter leichtes Gelände wie etwa unbefestigte Feldwege entspannt unter die größeren Räder nehmen.



Zur Offroad-Optik zählen ein spezieller Kühlergrill, die besonderen Stoßfänger, der optische Unterfahrschutz vorne und hinten plus die Radlaufverkleidungen in dunkelgrau matt. "Zusätzlich verfügt das Crossover-Modell über viele Highlights der erst kürzlich gestarteten neuen C-Klasse" verspricht Mercedes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1