IAA Mobility: Mehr als 100 Weltpremieren

Sie findet vom 7. bis 12. September 2021 in München statt, zu sehen sind mehr als 100 Weltpremieren: Die IAA Mobility 2021 präsentiert die Zukunft der Mobilität zum Anfassen und Mitreden. Insgesamt sind über 700 Aussteller vertreten, darunter Auto- und Zweiradmarken, wichtige Player der Tech-Branche sowie der Zulieferindustrie. Und: Schon im ersten Jahr haben sich schon über 70 Marken aus der Bikebranche angemeldet.



VDA-Präsidentin Hildegard Müller: "Das Bekenntnis zur klimaneutralen Mobilität steht. Unser Ziel ist es, die Transformation zu einer Erfolgsgeschichte für die deutsche Automobilindustrie und damit den Standort Deutschland zu machen." Keine andere Veranstaltung auf der ganzen Welt bringe die verschiedenen Mobilitätsformen so eng zusammen. Und keine lade in diesem Umfang zur Debatte über den richtigen Weg hin zur klimaneutralen Mobilität ein. "Das ist global einzigartig und eine riesige Chance", so Müller. Das IAA-Motto: Motto: "What will move us next".



Dabei tauschen sich in den Münchner Messehallen Fachbesucher und Experten aus aller Welt über innovative Mobilitätslösungen und Weltneuheiten aus. Neben namhaften Fahrzeugherstellern präsentieren sich Zulieferbetriebe, über 75 Start-ups sowie führende Unternehmen aus der Tech- und IT-Industrie. Auf dem IAA Mobility Open Space werden Neuheiten führender Hersteller erstmals mitten in der Stadt präsentiert.



Die Besucher können mehr als 250 neue und nachhaltige Fahrzeuge direkt testen. Und zwar auf der "Blue Lane", einer Umweltspur, die mit der Stadt München und dem Land Bayern für die Zeit der IAA eingerichtet wird.



Neben der "IAA Mobility Conference" mit über 500 internationale Rednern finden im Rahmen des "IAA Mobility Citizen Lab" öffentliche Diskussionen und Workshops rund um das Thema Mobilität der Zukunft live und open air auf dem Marienplatz statt.



Der Zugang zum Open Space in der Innenstadt ist kostenlos. Mit dem Experience Ticket für alle gibt es zudem ab Dienstag, 7. September Zugang zum Open Space Extended auf dem Messegelände direkt neben dem Summitgelände und zum Summit ab Freitag, 10. September, ab 14 Uhr. Außerdem ist die Nutzung des ÖPNV im Stadtgebiet München am Besuchstag enthalten (Zone M-6) und es sind Vorabbuchung von Probefahrten via App möglich. Die Preise für Erwachsene: Tagesticket ab 20, Drei-Tages-Ticket ab 40 Euro, Familien-Tagesticket ab 49 Euro.

