IAA Innovationsbühne soll Erlebnisfaktor untermauern

Die "IAA Transportation" will die neuesten Entwicklungen der Branche nicht nur sichtbar, sondern für alle Besucher vor Ort auch erlebbar machen. Dafür entsteht auf dem Freigelände der Messe in Hannover eine mehr als 2.000 Quadratmater große Demonstrationsfläche: die IAA Innovationsbühne.



Aussteller können dort die neuesten Entwicklungen und wichtigsten Trends der Transport- und Logistikwelt präsentieren. Der Clou: Das Ganze geschieht live vor Fachpublikum und eingebunden in ein professionell moderiertes Bühnenprogramm inklusive Leinwandübertragung.



In diesem Jahr bietet die IAA Innovationsbühne die Chance, den technologischen Wandel der Mobilität live zu erleben. Der Themenfokus liegt auf fortschrittlichen Lösungen zu den Themen autonomes Fahren, Fahrzeug- und Fahrersicherheit, Vernetzung und Automatisierung.



Um das Erlebnis für die Besucher zu intensivieren, können Aussteller erstmalig in diesem Jahr sogenannte "Drive Throughs" zum Bestandteil ihres Show-Beitrags machen. Aussteller, die ihre Fahrzeuge beim IAA Test Drive anbieten, können bei Bedarf direkt in das Programm der Innovationsbühne eingebunden werden. Damit vernetzen sich die beiden IAA Experience Formate miteinander. Diese Vernetzung soll den Erlebnisfaktor der IAA Experience für die Besucher stärken und den Anspruch des neuen "IAA Transportation"-Konzepts als eines der weltweit fortschrittlichsten Plattformkonzepte untermauern. Die Shows finden zwischen dem 20. und 25. September täglich statt.

