IAA 2021: Magna zeigt die Zukunft

Magna stellt sich für die Zukunft auf und stellt diese auf der IAA 2021 Mobility aus: Das Unternehmen zeigt in München ihr Produktportfolio, Innovationen und Zukunftsvisionen. Auf dem Stand in Halle B3, Stand C60, erfahren Besucher, was Magna von anderen in der Branche unterscheidet.



"Unsere Fähigkeit, komplette Systeme für Fahrzeuge zu entwickeln, unsere umfassende Produktkompetenz und ganzheitlichen Kenntnisse über Fahrzeuge sind die Stärken von Magna und ein echtes Differenzierungsmerkmal in dieser hochtechnologischen, komplexen Branche", sagte Eric Wilds, Chief Sales and Marketing Officer von Magna International. "Deshalb sind wir führend in der Branche, wenn es darum geht, Mobilität für alle und alles voranzubringen."



Neue gesetzliche Anforderungen, Innovationen in der Automobiltechnologie und neue Geschäftsmodelle treiben die Transformation in der Branche immer dynamischer voran. Magna will Automobilhersteller in dieser transformativen Zeit unterstützen.



Das Unternehmen präsentiert unter anderem seine eDrive-Technologien. Besucher werden das Magna Etelligent Reach-Antriebssystem sehen können, das 2022 im Markt eingeführt wird. Zu den weiteren Ausstellungs-Highlights gehören die vernetzte PHEV-Antriebsstrang-Lösung Magna Etelligent Eco, die Treibhausgasemissionen um 38 Prozent reduziert. Eine weitere Innovation ist der Etelligent Force-Antriebsstrang mit Magna eBeam-Technologie.



Magna stellt in München auch das branchenweit erste rein digitale Magna Icon Digital Radar vor. Es verbessert die Fähigkeit eines Fahrzeugs, seine Umgebung zu "sehen" und potenzielle Gefahren früher zu erkennen - vom Pannenfahrzeug in einem dunklen Tunnel bis hin zu einem Fußgänger in 150 Metern Entfernung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1