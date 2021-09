IAA 2021: Geparkt wird autonom

Parken, Waschen, Laden - das erledigen Autos schon in naher Zukunft vollautomatisch. Wie es funktioniert, zeigt die IAA Mobility in München ab dem 7. September beim Automated Valet Parking.



Das Gemeinschaftsprojekt hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) gemeinsam mit zehn Partnern entwickelt. Das System übernimmt neben dem vollständigen Parkvorgang auch automatisierte Service-Funktionen wie das Waschen der Fahrzeuge. Zudem wird vor Ort der Einsatz von Robotern für das Laden elektrischer Fahrzeuge demonstriert.



"Die Verbundpartner tragen mit ihren individuellen Kompetenzen bei - sowohl bei der Fahrzeugausstattung als auch in der intelligenten Parkhausinfrastruktur", heißt es aus München. Dazu sind die Fahrzeughersteller BMW, CARIAD - eine Automotive-Software-Tochter im Volkswagen-Konzern, Ford, Jaguar-Land Rover und Mercedes-Benz ebenso mit von der Partie wie die Technologieunternehmen und Infrastrukturanbieter Bosch, Continental, das Start-up Kopernikus Automotive, Unikie und Valeo.



Auf der 1.800 Quadratmeter großen "Bühne" des Parkhauses West der Messe München wird das Automatisierte Parken durch einen Moderator erklärt. Die 30-minütigen Vorführungen finden während der gesamten IAA Mobility 2021 in der Zeit von 9 bis 18.30 Uhr statt. Vom Haupteingang Ost der Messe München, dem Ende der Blue Lane, verkehrt ein kostenloser Shuttleservice zu den Vorführungen.

