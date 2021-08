IAA 2011: BMW zeigt Wasserstoff-SUV

BMW zeigt auf der IAA Mobility 2021 in München den iX5 Hydrogen. Das SUV mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb wird unter anderem auf der Blue Lane eingesetzt, die das Messegelände mit den Ausstellungsorten in der City verbindet.



Der Neuzugang wird ab Ende 2022 in einer Kleinserie für Demonstrations- und Erprobungszwecke eingesetzt. "Mit seiner Hochleistungs-Brennstoffzelle und seiner optimierten Leistungsbatterie verfügt der BMW iX5 Hydrogen über ein weltweit einzigartiges Antriebssystem", so Jürgen Guldner, Leiter BMW Group Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie und -Fahrzeugprojekte.



Das Antriebssystem des noch in der Serienentwicklung befindlichen iX5 Hydrogen wandelt Wasserstoff in einer Brennstoffzelle zu Strom um. Dabei wird eine elektrische Leistung von bis zu 125 kW/170 PS erzeugt und ausschließlich Wasserdampf freigesetzt.



"Mit dieser Antriebsleistung können auch hohe Geschwindigkeiten über längere Distanzen konstant gehalten werden", versprechen die Münchner. Der Elektromotor wird unter anderem auch im iX eingesetzt. Für besonders flotte Fahrmanöver wird zusätzlich die in der Leistungsbatterie gespeicherte Energie genutzt. Damit steht eine Systemleistung von 275 kW/374 PS zur Verfügung.



Der Wasserstoff wird in zwei 700-bar-Tanks aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) gespeichert. Gemeinsam fassen sie knapp sechs Kilogramm Wasserstoff. Damit ist der iX5 Hydrogen laut Gülder "mit wenigen und noch dazu kurzen Zwischenstopps auch auf langen Strecken uneingeschränkt einsetzbar".

