Hyundais Gebrauchte bleiben wertvoll

In der Studie "Restwertriesen" ermitteln die Restwert-Experten von bähr & fess forecasts, wie wertstabil Fahrzeuge auf dem deutschen Markt sind. In ihrer aktuellen Untersuchung hat sich Hyundai eine führende Position erarbeitet, insbesondere in der Kategorie "Wertverlust in Euro": Mit drei ersten Plätzen und einem zweiten Platz ist hier keine andere Marke erfolgreicher.



Betrachtet man beide Untersuchungskategorien "Wertverlust in Euro" und "höchste Restwertprognose in Prozent", ist der Hyundai i10 1.0 in der Spitzengruppe zu finden: Unter allen Kleinstwagen erleidet er nach 48 Monaten mit 5.440 Euro den geringsten Wertverlust - Platz eins. Und auch bei der prozentualen Betrachtung hinterlässt der kleinste Hyundai großen Eindruck: 50,5 Prozent seines Listen-Neupreises von 10.990 Euro wird er laut der Prognose in vier Jahren noch erzielen - Platz zwei in der Kleinstwagenklasse.



Zudem belegen zwei weitere Hyundai-Modelle erste Plätze in der Kategorie "Wertverlust in Euro". Unter den Käufern der großen SUV verliert der Besitzer eines Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi DCT nach vier Jahren am wenigsten Geld, nämlich 24.239 Euro. Bei allen anderen Fahrzeugen dieser Klasse liegt der Wertverlust in Euro teils deutlich höher.



Auch der Hyundai Ioniq ist ein Restwertriese. Das Modell 1.6 GDI Plug-in-Hybrid belohnt seine Käufer mit dem geringsten Wertverlust unter allen Plug-in-Hybridfahrzeugen: Nach vier Jahren wird der laut Hyundai mit 32.000 Euro günstigste Plug-in-Hybrid auf dem deutschen Markt 17.600 Euro weniger einbringen.



Den Erfolg beim "Restwertriesen 2025" rundet das kleine Hyundai-SUV Bayon 1.2 mit einem zweiten Platz in seiner Klasse ab. Sein Wertverlust in vier Jahren beträgt 7.556 Euro. Damit wird das Fahrzeug dann noch 55 Prozent seines heutigen Listenpreises von 16.790 Euro erzielen.



Die Untersuchung "Restwertriesen 2025" wirft einen Blick auf die Wertentwicklung der Autos in den kommenden 48 Monaten, bis zum Ende des Jahres 2025. Zum einen wird ermittelt, wieviel Prozent vom Listen-Neupreis jedes Modell dann noch wert ist - diese Angabe ist besonders wichtig für die Restwertkalkulation der Leasinggesellschaften. Die privaten Autokäufer achten dagegen laut bähr & fess forecasts weniger auf Prozentsätze. Sie interessiert viel mehr, wie hoch der tatsächliche Wertverlust in Euro ausfällt.

