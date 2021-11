Hyundai zeigt Studie für das E-SUV Seven

Unter der Submarke Ioniq will Hyundai den Ausbau seiner alternativen Antriebe weiter vorantreiben. Jetzt kündigt der koreanische Automobilhersteller sein erstes vollelektrisches SUV Seven an und zeigt Bilder der Studie, die auf der diesjährigen AutoMobility in Los Angeles vom 19.- bis zum 28. November der Öffentlichkeit präsentiert wird.



Die Lichtsignatur wird wie beim Ioniq 5 von einem Pixel-Design dominiert, im Innenraum mit zeitgemäßen umweltfreundlichen Materialien herrscht laut des Herstellers Wohnzimmer-Ambiente.

