Hyundai weitere drei Jahre Partner von Legoland

Die seit 13 Jahren bestehende Kooperation zwischen Hyundai Motor Deutschland und dem Familienfreizeitpark Legoland wird um weitere drei Jahre verlängert. Das Legoland Deutschland liegt im bayerischen Günzburg.



"Das Motto 'Never change a winning Team' erfüllt in unserer langjährigen Partnerschaft seine Bestimmung. Wir freuen uns, dass die seit 13 Jahren bestehende Kooperation um weitere drei Jahre fortgesetzt wird", sagte Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland. "Genau wie Hyundai mit seinem Portfolio auf die künftige Mobilität ausgerichtet ist, so wartet auch das Legoland kontinuierlich mit Neuerungen auf, um die Besucher Jahr für Jahr aufs Neue zu begeistern."



Mit der Verlängerung der Partnerschaft bleiben auch die in den vergangenen Jahren sehr beliebten Hyundai Familientage im Legoland Deutschland Resort erhalten. In diesem Jahr haben die Hyundai Fahrer mit deutschem Kennzeichen erneut die Möglichkeit, bei der Auslosung bis zu vier Tickets für das Wochenende am 15./16. Juli 2023 zu gewinnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1