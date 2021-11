Hyundai verspricht Qualität und Service für Gebrauchte

Kaum hat sich die Autoindustrie von der Corona-Krise erholt, drohen die Folgen der Chip-Krise. Mehrere Millionen Autos können wegen fehlender Halbleiter nicht gebaut werden und die Lieferungen verzögern sich auf unbestimmte Zeit. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach guten Gebrauchten in den vergangenen Monaten stark zugenommen hat. Weil der Kauf eines Gebrauchtwagens auch immer Vertrauenssache ist, setzen Händler wie Kunden auf hohe Qualität und gute Beratung.



Hyundai Motor Deutschland hat die Zeichen der Zeit erkannt und vor etwas mehr als einem Jahr sein Gebrauchtwagenprogramm "Hyundai Promise" in Deutschland eingeführt. Eine Gebrauchtwagen-Plattform, das Gütesiegel "Geprüfter Gebrauchtwagen", ein ausgiebiges Probefahrt-Angebot sowie eine schnelle Lieferung soll dem interessierten Käufer Sicherheit, Transparenz, Vertrauen und Komfort beim Kauf eines gebrauchten Hyundai oder eines Fremdfabrikats bieten.



Jeder Gebrauchtwagen wird mit Hilfe einer 100-Punkte-Checkliste auf Herz und Nieren getestet, bevor er zum Hyundai Promise-Programm-Fahrzeug wird. Für die geprüften Modelle gibt es bis zu fünf Jahren nach Erstauslieferung oder Erstzulassung mit einer Laufleistung von bis zu 120.000 Kilometern mindestens eine Zwei-Jahres-Komplett-Gebrauchtwagengarantie. Ältere Hyundai-Modelle und Fremdfabrikate bis zu einem Alter von acht Jahren mit einer Laufleistung bis zu 160.000 Kilometer erhalten mindestens eine Ein-Jahres-Komplett-Gebrauchtwagengarantie und fallen in das Segment "Geprüfte Gebrauchtwagen".



Für alle Hyundai-Elektrofahrzeuge bietet die Marke als erster Hersteller im Gebrauchtwagenmarkt ein Batteriezustandszertifikat. Den Batteriezustand (state-of-health) kann der Händler zuvor über das Hyundai Diagnosetool auslesen. Ende Oktober 2021 boten die 180 Hyundai-Promise-Standorte in Deutschland rund 5.000 Promise Fahrzeuge und "Geprüfte Gebrauchtwagen" über hyundai.de und fast 10.000 Einheiten über autoscout.de an. Auf der markeneigenen Website entfallen davon rund 1.000 Einheiten auf Modelle mit alternativen Antrieben, bei autoscout.de sind es rund 3.000 Fahrzeuge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1