Hyundai und Kia bauen Innovations-Plattform

Die beiden koreanischen Autokonzerne Hyundai und Kia bauen gemeinsam eine Plattform für technologische Neuerungen auf. Im Zentrum steht die Bildung eines neuen Netzwerkes mit Start-up-Firmen.



Das "ZER01NE Accelerator"-Programm der Hyundai Motor Group geht in der ersten Jahreshälfte 2022 in die nächste Runde: Der Konzern öffnet nun erneut seine Innovationsplattform, die die Zusammenarbeit zwischen Start-ups auf der einen sowie der Kia Corporation und der Hyundai Motor Company auf der anderen Seite bei verschiedenen Projekten erleichtern und vertiefen soll. Das Programm zielt darauf ab, vielversprechende Start-ups zu identifizieren und die strategische Nutzung ihrer innovativen Technologien zu prüfen.



Die Start-ups haben die Wahl zwischen 38 Projekten in sieben Technologiebereichen: Autotechnik, Benutzererfahrung im Auto (UX), Ladetechnologie, Mobilitätsdienste, intelligente Logistik, intelligentes Bauen und Materialien. Bewerbungen sind nur für ein Projekt möglich.



Berücksichtigt werden jedoch nur Unternehmen, die ihre Bewerbung bis zum 7. März 2022 auf der offiziellen Website des Programms (https://zer01ne.zone) eingereicht haben. Die Ergebnisse sollen Anfang April bekannt gegeben werden. Die ausgewählten Start-ups will man anschließend mit einem Budget für die Projektentwicklung ausstatten und ihnen die Möglichkeit anbieten, für Kapitalinvestitionen evaluiert zu werden.

