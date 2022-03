Hyundai und Health Seas verlängern Partnerschaft

Hyundai Motor und die Meeresschutzorganisation Healthy Seas führen ihre im Jahr 2021 geschlossene Partnerschaft auch 2022 fort. Im Fokus stehen die Bekämpfung der Meeresverschmutzung, die Förderung eines nachhaltigen marinen Ökosystems und die Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft.



Die beiden Partner führten 2021 elf Säuberungsaktionen in sieben europäischen Ländern durch. Diese reichten von Müllsammelaktionen an Stränden über Tauchgänge zur Bergung zurückgelassener Fischernetze (Geisternetze), bis hin zu Bildungsprogrammen, die Kindern und lokalen Gemeinden die Bedeutung der Reinhaltung der Weltmeere vermitteln.



"Für Hyundai ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend, sondern ein gesellschaftliches Bedürfnis. Durch unsere Partnerschaft mit Healthy Seas können wir einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften nehmen", sagt Michael Cole, Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe.



Die Aktivitäten der Partnerschaft beschränkten sich nicht nur auf die Aufräumarbeiten. Die gesammelten Abfälle wurden in das nachhaltige Nylonmaterial Econyl umgewandelt. Seit seiner Markteinführung im letzten Jahr können europäische Kunden ihren Hyundai Ioniq 5 mit Fußmatten aus Econyl ausstatten.



Zudem ist geplant, die Verwendung dieses regenerierten Materials zukünftig auch für weitere Hyundai Fahrzeuge sowie bei Hyundai Partnern und im Unternehmen selbst zu nutzen, beispielsweise für Teppiche in Geschäftsräumen, Mitarbeiter-Merchandising und Präsente.

