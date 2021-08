Hyundai Staria: Die Markteinführung startet

Mit dem Bus H1 kam Hyundai in Deutschland nie so richtig ins Geschäft. Der aufsehenderregend gestylte Staria soll das besser machen. Und er bringt für diese Aufgabe einiges mit. Jetzt startet die Markteinführung - zunächst einmal zu Preisen ab 56.150 Euro.



Dafür gibt es beim Hyundai-Händler den Staria in der luxuriösen Version Signature als Fronttriebler. Zur Wahl steht auch eine 2.000 Euro teurere Version mit Allradantrieb. "Beide verfügen über sieben Sitzplätze, ein serienmäßiges Achtgang-Automatikgetriebe und einen kräftigen 177-PS-Dieselmotor", heißt es bei Hyundai in Deutschland. Der WLTP-Verbrauch wird mit 8,5 bis 8,9 Liter je 100 Kilometer angegeben.



Serienmäßig ist der Staria Signature üppig ausgestattet: Er bringt etwa elektrische Schiebetüren auf beiden Seiten, beheiz- und belüftbare Nappa-Ledersitze, ein Smart-Key-System mit Start-Stopp-Knopf, multifunktionale Relax-Einzelsitze in der zweiten Sitzreihe oder eine 3-Zonen-Klimaanlage mit.



Mit Hilfe des Infotainment-Systems können sich alle Insassen über eine Freisprechanlage verständigen, ebenfalls serienmäßig ist das Bose-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Dazu kommen noch ein Navigationssystem mit 10,25-Zoll-Touchscreen, ein ebenso großes volldigitales Cockpit-Display, ein Around-View-Monitor mit 360-Grad-Rundumsicht und die Telematikdienste Bluelink.



An Assistenzsystemen hat Hyundai beispielsweise eine autonome Notbremse, einen aktiven Totwinkelassistenten sowie den Insassenalarm installiert. "Neben der Luxusvariante wird der Staria ab 2022 in weiteren Varianten angeboten", so die Ansage. Die Preisliste soll dann "unter 40.000 Euro" starten. Zusätzlich plant Hyundai auch Nutzfahrzeugvarianten. Und natürlich die Einführung umweltfreundlicher Antriebe.

