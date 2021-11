Hyundai Seven: Lounge auf Rädern

Hyundai zeigt auf der Los Angeles Auto Show das SUV-Konzeptfahrzeug Seven. Die E-SUV-Studie wird bis zum 28. November zusammen mit dem Ioniq 5 und dem Brennstoffzellen-Lkw Xcient Fuel Cell ausgestellt.



"Der Seven demonstriert unsere kreative Vision und die progressive technische Entwicklung für die Zukunft der elektrifizierten Mobilität", so Jose Munoz, President und CEO von Hyundai Motor North America. Der flache Boden ermöglicht eine Abkehr von der traditionellen Reihen-Anordnung der Sitze und damit ein offenes und flexibles Interieur mit Lounge-Ambiente. Die hinteren Türen öffnen gegenläufig und kommen ohne B-Säule aus.



Zum Fahrersitz gehört ein Kontrollstick, mit dem der Pilot ohne herkömmliches Lenkrad und Pedale lenken, bremsen und beschleunigen kann. Wird der Stick nicht gebraucht, fährt er automatisch ein und ist nicht mehr sichtbar. Das aufgeräumte Cockpit und die integrierten Bildschirme unterstützen den Lounge-Charakter im Interieur ebenso wie die drehbaren Sessel und eine über Eck konstruierte, geschwungene Rückbank.



Im Innenraum befindet sich neben den Sitzplätzen eine verschiebbare Konsole, dazu Ausstattungsdetails wie ein Mini-Kühlschrank und Putzfächer, in denen die Schuhe der Fahrgäste gesäubert werden. Werden das multifunktionale 27-Zoll-Display, Smart Hub genannt, und die Vordersitze mit der Rückbank verbunden, wird der Seven zum fahrbaren Wohnraum.



Sauber ist sicher: Die UVC-Sterilisierung im Konzeptfahrzeug schaltet sich automatisch ein, sobald die Fahrgäste aussteigen. Dabei wird das gesamte Interieur mithilfe von UVC-Strahlen von Bakterien und Viren befreit. Zusätzlich hält der Seven desinfizierende Staufächer bereit, in denen persönliche Gegenstände hygienisch deponiert werden können.

