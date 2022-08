Hyundai sendet Postkarte aus Santa Fe

Die SUV-Modelle der südkoreanischen Marke Hyundai tragen Namen schöner Ortschaften. Deswegen sendet Hyundai gelegentlich Postkarten aus den entsprechenden Urlaubsorten. Nun kommt Post aus Santa Fe, einer amerikanischen Stadt, die eine Reise wert ist.



Die Hauptstadt des US-Bundesstaates New Mexico blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Sie wurde bereits 1610 gegründet und ist damit eine der ältesten Städte der Vereinigten Staaten. Trotz ihrer bescheidenen Zahl von rund 84.000 Einwohnern glänzt die Ortschaft in der Region als künstlerisches und kulturelles Zentrum. Santa Fe beherbergt einen der renommiertesten Kunstmärkte der Welt und ist Heimat einer Künstlergemeinde, die alle Generationen vereint.



Santa Fe macht einen robusten Eindruck - wie das gleichnamige SUV, das Hyundai in mittlerweile vierter Generation herstellt. Inspiriert ist das Design vom Pueblo-Revival-Stil sowie von der traditionellen Pueblo-Architektur und der spanischen Missionsarchitektur mit seiner Einfachheit, Beständigkeit und subtilen Schönheit. Das kühnes und doch raffiniertes Styling des großen Geländewagens, die Allradtechnologie und die kraftvolle SUV-DNA verleihen ihm seine charakteristische robuste Raffinesse. Und auch in seiner zeitgemässen, modernen Form bleibt der Outdoor-Spirit, abseits von Infrastruktur und gepflegten Straßen, ein fest verankerter Teil des Modells.



Obwohl man es kaum so erwarten würde, erleben auch die Bewohner von Santa Fe alle vier Jahreszeiten. So verwandeln sich die Regenwasserkanäle von Santa Fe bei Trockenheit in wunderschöne Wege, die zu den unzähligen Pfaden und Routen für Wanderer und Mountainbiker hinzukommen. Berggipfel und Wanderwege im Sommer werden im Winter zu Skigebieten und Schlittenhügeln. In einem derart wechselhaften Klima mit einer Landschaft, die sich in jeder Jahreszeit verwandelt, muss auch das Auto jedem Terrain gewachsen sein.



Die Fahr- und Handling-Eigenschaften des Santa Fe erfüllen diese Ansprüche. Die HTRAC-Technologie - eine Kombination aus den Wörtern "Hyundai" und "Traction" - erweitert das AWD-System um ein agiles Handling und eine verbesserte Drehmomentanwendung - immer in Abhängigkeit der Haftung an den Rädern und der Geschwindigkeit des Fahrzeugs.



Der Terrain-Modus-Wahlschalter in der Mittelkonsole des Fahrzeugs ermöglicht das bequeme Umschalten zwischen verschiedenen Fahr-Modi, um das Fahrverhalten und die HTRAC-Einstellungen für eine Vielzahl von Situationen zu optimieren. Mit dieser Funktion lässt sich das SUV des D-Segments sicher auf Sand, Schnee oder im Schlamm bewegen - günstig für alle Bedingungen in der südwestlichen Stadt und ihrer reizvollen Umgebung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Auto Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid 4 WD: Imposanter Auftritt Mehr erfahren Unfälle Baldwin-Dreh: Waffenmeisterin kritisiert Ermittler Mehr erfahren