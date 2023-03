Hyundai Nexo grüßt aus Nexo

Nexo ist ein nordisch-maritimer Ort auf der dänischen Insel Bornholm. Grund für Hyundai, mit dem gleichnamigen Wasserstoff-Auto eine Reise dorthin zu unternehmen. Als Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug (FCEV) emittiert es nur Wasser und verschmutzt somit nicht die schöne Natur des Landes. Und mit seiner Reichweite von 666 Kilometern (WLTP) könnte der Hyundai Nexo mehr als dreimal die gesamte Küstenlinie von Bornholm abfahren. Die Ortschaft Nexo bietet mit ihren feinen Sandstränden, steilen Klippen, tiefen Wäldern und weiten Feldern einen Rückzugsort von der Stadt.



Hyundai begann seinen Winter-Roadtrip in der dänischen Hafenstadt Esbjerg, die an der Westküste der Halbinsel Jütland im Südwesten Dänemarks liegt. Westlich von Esbjerg, neben dem Sædding-Strand, steht Mennesket ved havet (Männer am Meer), ein neun Meter hohes weißes Denkmal mit vier sitzenden Männern. Die Skulpturen wurden zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Gemeinde im Jahr 1994 errichtet und sind eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Gegend. Gegenüber dem Wahrzeichen befindet sich das Fischerei- und Schifffahrtsmuseum.



Obwohl die Winter in Dänemark mild sind, sinken die Temperaturen immer noch in den einstelligen Bereich und manchmal sogar in den Minusbereich. Glücklicherweise wurde der Nexo entwickelt, um der Kälte zu trotzen. Zusätzlich zu den beheizbaren Sitzen und dem beheizbaren Lenkrad ist auch der Antriebsstrang des Modells für extreme Temperaturen und Umgebungen geeignet. Das Fahrzeug kann selbst bei Temperaturen von minus 30 Grad Celsius in 30 Sekunden kalt starten.



Und als geräumiges SUV bietet der Nexo reichlich Platz für sperrige Winterkleidung und Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten. Dank der geringen Größe des weltweit ersten einheitlichen Drei-Tank-Systems bietet der FCEV von Hyundai mehr Platz für Passagiere und Gepäck: einen vollständig flachen, 461 Liter großen Gepäckraum und maximal 1.466 Liter bei umgeklappten Rücksitzen.



Während seines Aufenthalts in Esbjerg machte Hyundai auch einen Zwischenstopp auf einem Grundstück, das von dem Schweizer Unternehmen für erneuerbare Energien H2 Energy Europe erworben wurde. Hier ist Hyundai an der Entwicklung der größten Wasserstoffanlage Europas beteiligt, in der Ökostrom in Wasserstoff umgewandelt wird, der direkt in Lastwagen und anderen schweren Landfahrzeugen verwendet werden kann. Das Projekt könnte bereits 2024 in Betrieb genommen werden und wird voraussichtlich bis zu 200-300 neue Dauerarbeitsplätze in der Region schaffen.



Was weitere Investitionen in Wasserstoff betrifft, so führte die Hyundai Motor Group HTWO ein, eine neue Marke, die das Wasserstoff-Brennstoffzellensystem der Gruppe repräsentiert. Darüber hinaus liefert HTWO seit Sommer 2020 schwere XCIENT-Brennstoffzellen-Lkw und seit Herbst 2021 "ELEC" City-Brennstoffzellen-Busse in verschiedene europäische Städte.



Auf dem Weg nach Odense, der drittgrößten Stadt Dänemarks, erwies sich die integrierte Mehrlenker-Hinterradaufhängung des Nexo als nützlich. Die verbesserte Federungsgeometrie verspricht eine sanftere und komfortablere Fahrt und verbessert gleichzeitig das Handling - ideal für die kurvenreichen Straßen in Dänemark.

