Hyundai nennt Preise für den Ioniq 5

Mit zwei Batterie-Größen, in vier Leistungsstufen und mit Heck- oder Allradantrieb ist der Hyundai Ioniq 5 zu haben. Der deutsche Importeur hat jetzt die Bestellbücher geöffnet. Der Basispreis des rundum attraktiv gestylten Elektro-Crossover: 41.900 Euro.



Dafür gibt es eine 58-kWh-Batterie mit einem 125 kW/170 PS starken Elektromotor an der Hinterachse. Ab 45.700 Euro packt Hyundai noch einen E-Motor dazu, das ergibt Allradantrieb und eine Leistung von 173 kW/235 PS. Auch die Batterie mit 72,6 kWh Kapazität gibt es in zwei Versionen: Mit Heckantrieb und 160 kW/217 PS ab 45.100 Euro. Und mit Allradantrieb und 225 kW/305 PS ab 48.900 Euro. Den Stromverbrauch gibt der Hersteller mit 16,2 bis 18,8 kWh je 100 Kilometer an. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 185 km/h, die Reichweite nach bisherigen Messungen bei maximal 480 Kilometern.



Die Ioniq 5 sind schon in der Basisversion sehr ordentlich ausgestattet, sie lassen sich mit Paketen namens Dynamiq, Techniq und Uniq zusätzlich aufrüsten. Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH: "Bereits ab Mai erhalten die ersten Kunden, die einen Ioniq 5 mit dem limitierten Project 45-Paket vorbestellt haben, ihr Fahrzeug. Die anderen Varianten des elektrischen CUV, die jetzt auf unserer Homepage konfiguriert werden können, sind ab Sommer bei unseren Händlern."

