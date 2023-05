Hyundai Motorsport: Mit vier Rennwagen 24h durch die grüne Hölle

Hyundai Motorsport will den Sieg in der TCR-Klasse bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring (18. bis 21. Mai) erneut verteidigen und bringt beim Saisonhöhepunkt in der Eifel zwei Hyundai Elantra N TCR an den Start. Zudem treten die Koreaner mit zwei seriennahen Hyundai i30 Fastback N an.



Einen der TCR-Rennwagen pilotiert das Siegerteam aus dem Jahr 2022: Mikel Azcona, Marc Basseng und Manuel Lauck. Im zweiten Auto geben vier Fahrer aus dem US-amerikanischen Tourenwagensport ihr Debüt beim Langstreckenklassiker in der Eifel: Mason Filippi, Harry Gottsacker, Taylor Hagler und Michael Lewis.



Hagler und Lewis gewannen 2021 und 2022 die TCR-Klasse in der amerikanischen Serie und holten in dieser Zeit 13 Podiumsplätze bei 20 Rennen. Nach den ersten beiden Rennen der aktuellen Saison liegen Filippi und Gottsacker auf den Plätzen zwei und drei der Tabelle.



Die Fahrer beider Hyundai Elantra N TCR-Besetzungen beendeten ihre Vorbereitungen für das 24h-Rennen mit zwei Doppelsiegen bei den 24h-Qualifiers im April.



Neben den beiden TCR-Fahrzeugen wird Hyundai auch mit zwei seriennahen Hyundai i30 Fastback N unter der Bewerbung der Hyundai Driving Experience vertreten sein. Das Fahrzeug feierte 2022 sein Debüt und war 2023 bereits in den ersten drei Läufen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) zu sehen.



Hyundai ist eng mit der einzigartigen Nordschleife verbunden und unterhält ein technisches Zentrum in Sichtweite der Strecke. Umfangreiche Erprobungstests und Rennerfolge auf dem Nürburgring sind von zentraler Bedeutung für die Identität der Hochleistungsmarke N, die Hyundai Motorsport auf der Rennstrecke repräsentiert.

Der Name N entstand in Anlehnung an das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum von Hyundai in Namyang (Südkorea) und die Nürburgring-Nordschleife.



Die Hyundai Fan Zone im Fahrerlager ist während des gesamten Rennens Treffpunkt für alle, die sich für Hyundai begeistern. Neben diversen Fanaktivitäten wird es auch Gewinnspiele vor Ort geben. Vorbeischauen lohnt sich!

